Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Hard Night Market
Киноафиша Hard Night Market

Hard Night Market

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт-вечеринка с мистическим настроением

Приглашаем вас на уникальное мероприятие — концерт-вечеринку в «Нирване», где под покровом ночи раскроется магия музыки и мистики. Вас ждёт незабываемая атмосфера, наполненная волшебством и загадочностью.

Музыка с налетом мистики

В программе — произведения, которые погружают в мир фантазий и сновидений. Музыка заиграет новыми красками, и каждый из вас сможет ощутить волшебство под звуки великолепных композиций.

Гадание на картах Таро

Хотите заглянуть в будущее? На мероприятии будет организовано гадание на картах Таро. Опытные тарологи помогут вам раскрыть тайны, которые ждут вас впереди. Эмоции, которые можно почувствовать, не сравнимы ни с чем.

Хенд-мейд маркет: Уникальные вещи

Пока музыка будоражит души, вы сможете посетить хенд-мейд маркет. Здесь вас ждут уникальные вещи, созданные вручную местными мастерами. Каждое изделие таит в себе частицу вдохновения и искренности.

Не упустите шанс

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу нирваны. Этот вечер обещает быть не просто концертом, а настоящим погружением в мир искусств и самовыражения. Мы ждём вас с нетерпением!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 19 сентября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
23:00 от 250 ₽

В ближайшие дни

Хачатурян. Огненная скрипка
0+
Классическая музыка
Хачатурян. Огненная скрипка
22 ноября в 18:00 Свердловская филармония
от 1200 ₽
С Днем рождения, Маэстро!
0+
Классическая музыка
С Днем рождения, Маэстро!
13 ноября в 19:00 Свердловская филармония
от 1100 ₽
Standup Bar. Надёжный микрофон
18+
Юмор
Standup Bar. Надёжный микрофон
4 сентября в 20:00 Standup Bar
от 200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше