Hard Night Market

Концерт-вечеринка с мистическим настроением

Приглашаем вас на уникальное мероприятие — концерт-вечеринку в «Нирване», где под покровом ночи раскроется магия музыки и мистики. Вас ждёт незабываемая атмосфера, наполненная волшебством и загадочностью.

Музыка с налетом мистики

В программе — произведения, которые погружают в мир фантазий и сновидений. Музыка заиграет новыми красками, и каждый из вас сможет ощутить волшебство под звуки великолепных композиций.

Гадание на картах Таро

Хотите заглянуть в будущее? На мероприятии будет организовано гадание на картах Таро. Опытные тарологи помогут вам раскрыть тайны, которые ждут вас впереди. Эмоции, которые можно почувствовать, не сравнимы ни с чем.

Хенд-мейд маркет: Уникальные вещи

Пока музыка будоражит души, вы сможете посетить хенд-мейд маркет. Здесь вас ждут уникальные вещи, созданные вручную местными мастерами. Каждое изделие таит в себе частицу вдохновения и искренности.

Не упустите шанс

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу нирваны. Этот вечер обещает быть не просто концертом, а настоящим погружением в мир искусств и самовыражения. Мы ждём вас с нетерпением!