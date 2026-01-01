Новогодний интерактивный спектакль для взрослой аудитории

Один раз в году весь мир замирает в предвкушении праздника. Наступает Новый год — пора чудес, ожиданий и исполнения самых заветных желаний. Это время, когда все верят, что всё изменится, что этот год будет особенным.

Не такой уж идеальный праздник

Но что если этот праздник не так идеален, как о нём принято думать? Может ли Новый год стать источником не только радости, но и неожиданных вопросов?

Поиск ответов с актёрами

В спектакле «Happy NY | Истории из жизни» актёры вместе с вами попробуют найти ответы на эти вопросы. Что скрывает за собой магия этого праздника? Будет ли новый год действительно таким, как мы его себе представляем?

Не упустите момент!

Не упустите шанс быть частью этого спектакля, в котором каждый зритель сможет задуматься о том, что же на самом деле приносит Новый год. Поторопитесь, ведь до праздника осталось совсем немного времени!