Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Happy New Year Jazz
Билеты от 1000₽
Киноафиша Happy New Year Jazz

Happy New Year Jazz

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Праздничная программа в клубе Happy New Year Jazz Jam

В клубе Happy New Year Jazz Jam состоится уникальная праздничная программа, наполненная живым джазом. Это событие обещает создать атмосферу изысканности и уюта, идеально подходящую для новогодних встреч.

Музыкальный вечер

Гости смогут насладиться искусно подобранными музыкальными композициями в лучших традициях мировых сцен. Джазовые ритмы пробуждают воспоминания и наполняют вечер теплом и радостью.

Гастрономическое сопровождение

Кроме музыки, посетителей ожидает восхитительный выбор вин и гастрономических сетов. Это идеальное сочетание для тех, кто ценит не только музыку, но и кулинарные удовольствия.

Для истинных ценителей

Этот вечер предназначен для тех, кто хочет насладиться качественной музой и общением в расслабленной обстановке, вдали от городской суеты. Приходите, чтобы провести незабываемый вечер в компании друзей и коллег!

Купить билет на концерт Happy New Year Jazz

Помощь с билетами
Январь
4 января воскресенье
20:30
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Сергей Галанин и группа СерьГа
18+
Рок
Сергей Галанин и группа СерьГа
30 ноября в 21:00 Petter
от 7500 ₽
Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
11 января в 20:30 Wino Bar
от 790 ₽
Предновогодний субботний бранч
0+
Джаз
Предновогодний субботний бранч
3 января в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше