Happy new jazz / Новогодний джаз
Happy new jazz / Новогодний джаз

Погружение в мир новогоднего джаза

В концертной программе Новогодний джаз вас ожидает удивительное музыкальное путешествие. Легендарные джазовые стандарты, которые уже много лет согревают сердца, помогут создать поистине волшебное новогоднее настроение.

Каждая мелодия на этом концерте — это особый момент: под них признаются в любви, дарят подарки и мечтают о будущем. В программе прозвучат знаменитые композиции из репертуара таких мастеров, как Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул, Элла Фицджеральд и Антониу Карлос Жобим.

Исполнители программы

На сцене выступит квартет Дмитрия Тихонова, талантливого исполнителя и композитора джазовой музыки. В составе квартета:

  • Дмитрий Тихонов — клавиши
  • Полина Плохих — вокал
  • Александр Сергиенко — контрабас
  • Вадим Хотин — барабаны

Нежный и искрящийся вокал Полины Плохих, бархатная глубина контрабаса Александра Сергиенко и энергичный бит барабанщика Вадима Хотина создадут уникальную атмосферу. Эта музыкальная магия станет идеальным способом отметить праздники в компании близких и любимых, подарив незабываемые эмоции!

Полезная информация

Обратите внимание: проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Январь
3 января суббота
15:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
19:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽

