Happy new jazz / Новогодний джаз

Погружение в мир новогоднего джаза

В концертной программе Новогодний джаз вас ожидает удивительное музыкальное путешествие. Легендарные джазовые стандарты, которые уже много лет согревают сердца, помогут создать поистине волшебное новогоднее настроение.

Каждая мелодия на этом концерте — это особый момент: под них признаются в любви, дарят подарки и мечтают о будущем. В программе прозвучат знаменитые композиции из репертуара таких мастеров, как Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул, Элла Фицджеральд и Антониу Карлос Жобим.

Исполнители программы

На сцене выступит квартет Дмитрия Тихонова, талантливого исполнителя и композитора джазовой музыки. В составе квартета:

Дмитрий Тихонов — клавиши

— клавиши Полина Плохих — вокал

— вокал Александр Сергиенко — контрабас

— контрабас Вадим Хотин — барабаны

Нежный и искрящийся вокал Полины Плохих, бархатная глубина контрабаса Александра Сергиенко и энергичный бит барабанщика Вадима Хотина создадут уникальную атмосферу. Эта музыкальная магия станет идеальным способом отметить праздники в компании близких и любимых, подарив незабываемые эмоции!

Полезная информация

Обратите внимание: проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.