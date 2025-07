Happy Birthday Amy Winehouse / Tribute Show

Трибьют ко дню рождения Эми Уайнхаус

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный дню рождения выдающейся певицы современности Эми Уайнхаус! Этот трибьют станет настоящим праздником для всех поклонников её творчества.

Наследие Эми Уайнхаус

Эми Уайнхаус вернула моду на олдскульный ритм-н-блюз и соул 50-60-х годов XX века. Несмотря на трагический уход из жизни в 2011 году в возрасте 27 лет, её музыкальное наследие продолжает вдохновлять множество артистов.

На счету певицы три альбома, среди которых один посмертный. Она была удостоена пяти премий Грэмми за свой легендарный альбом Back to Black, включая награды за Record of the Year, Best New Artist, Song of the Year, Pop Vocal Album и Female Pop Vocal Performance.

Программа концерта

В рамках трибьюта прозвучат самые известные хиты Эми Уайнхаус в исполнении лучших музыкантов и вокалистов Москвы. Автор идеи и ведущая концерта — певица Лэйна Шери, которая подарит зрителям незабываемые эмоции и атмосферу, наполненную искренностью и стилем Эми.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая оставила глубокий след в сердцах миллионов!