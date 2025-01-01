Спектакль «Хаос между строк». День драмы

День драмы «Хаос между строк» на площадке «Узел»

23 августа арт-группа «Драматизируй это!» приглашает зрителей на уникальное событие – день драмы под названием «Хаос между строк». Это мероприятие станет площадкой для трех талантливых драматургов, которые представят свои новые произведения в формате режиссерских эскизов.

Тематика спектаклей

Зрители и участники смогут углубиться в исследование внутреннего и внешнего хаоса, который пронизывает наше современное общество. Каждое представление – это маленькая история о человеке, пытающемся восстановить свою жизнь после разрушения привычного порядка вещей. Темы варьируются от личных кризисов до глобальных катастроф, что делает каждую пьесу особенно актуальной и резонирующей.

Программа мероприятия

В программе запланированы:

Три эскиза спектаклей от молодых авторов:

Выставка современных художников, представляющая уникальные визуальные решения;

Творческий бар, где можно пообщаться с единомышленниками;

Множество замечательных людей, с которыми можно разделить этот творческий день!

Драматурги

Своими работами зрителей порадуют три талантливых автора:

Алексей Копылов

Елизавета Климова

Мария Юрченко

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что возрастные ограничения для участников – 18+.

Не упустите возможность стать частью этого интересного мероприятия, которое выплеснет на поверхность хаос, оставленный современным обществом!