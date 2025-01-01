Меню
Киноафиша «Хаос между строк». День драмы

Спектакль «Хаос между строк». День драмы

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

День драмы «Хаос между строк» на площадке «Узел»

23 августа арт-группа «Драматизируй это!» приглашает зрителей на уникальное событие – день драмы под названием «Хаос между строк». Это мероприятие станет площадкой для трех талантливых драматургов, которые представят свои новые произведения в формате режиссерских эскизов.

Тематика спектаклей

Зрители и участники смогут углубиться в исследование внутреннего и внешнего хаоса, который пронизывает наше современное общество. Каждое представление – это маленькая история о человеке, пытающемся восстановить свою жизнь после разрушения привычного порядка вещей. Темы варьируются от личных кризисов до глобальных катастроф, что делает каждую пьесу особенно актуальной и резонирующей.

Программа мероприятия

В программе запланированы:

  • Три эскиза спектаклей от молодых авторов:
  • Выставка современных художников, представляющая уникальные визуальные решения;
  • Творческий бар, где можно пообщаться с единомышленниками;
  • Множество замечательных людей, с которыми можно разделить этот творческий день!

Драматурги

Своими работами зрителей порадуют три талантливых автора:

  • Алексей Копылов
  • Елизавета Климова
  • Мария Юрченко

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что возрастные ограничения для участников – 18+.

Не упустите возможность стать частью этого интересного мероприятия, которое выплеснет на поверхность хаос, оставленный современным обществом!

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
16:00 от 1000 ₽

