Спектакль «Хаос между строк». День драмы

23 августа арт-группа «Драматизируй это!» приглашает зрителей на уникальное событие – день драмы под названием «Хаос между строк». Это мероприятие станет площадкой для трех талантливых драматургов, которые представят свои новые произведения в формате режиссерских эскизов.
Зрители и участники смогут углубиться в исследование внутреннего и внешнего хаоса, который пронизывает наше современное общество. Каждое представление – это маленькая история о человеке, пытающемся восстановить свою жизнь после разрушения привычного порядка вещей. Темы варьируются от личных кризисов до глобальных катастроф, что делает каждую пьесу особенно актуальной и резонирующей.
В программе запланированы:
Своими работами зрителей порадуют три талантливых автора:
Обратите внимание, что возрастные ограничения для участников – 18+.
Не упустите возможность стать частью этого интересного мероприятия, которое выплеснет на поверхность хаос, оставленный современным обществом!