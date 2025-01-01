Спектакль Ханума

Комедия-водевиль «Ханума» с Натальей Бочкаревой в главной роли

Что происходит в Тифлисе? О чем шепчутся кумушки в Авлабаре? Зачем поют кинто на базаре? На этот раз сваха Кабато решилась бросить вызов самой Хануме! Но разве Ханума допустит подобное?! В этой борьбе профессионалов за право устроить свадьбу князя Пантиашвили столкнутся опыт и азарт. Коварные интриги, льстивые речи, мгновенные переодевания и неожиданные признания — кто же выйдет победителем? Кому достанутся все женихи и невесты Авлабара?

О спектакле

Комедия-водевиль «Ханума» — это жанр драматического искусства, который сочетает в себе комедийное представление с песнями и танцами. В нашем театре данный спектакль, основанный на одноименной пьесе Авксентия Цагарели, написанной в 1882 году, представлен в новом исполнении. Звонкая музыка, яркие костюмы и эффектные декорации создают незабываемую атмосферу.

Актерский состав

На сцене играют блистательные артисты, которые завораживают зрителей и вызывают бурные эмоции. В составе актеров:

Наталья Бочкарева

Юлия Рутберг

Анатолий Васильев / Андрей Ильин

Сергей Рубеко / Олег Масленников-Войтов

Ольга Арнтгольц / Елена Синилова

Александр Носик / Вахтан Беридзе / Анатолий Смиранин

Максим Коновалов / Сергей Шолох

Гурам Квициния / Влад Золотов

Антонина Венедиктова

Наталья Молева

Режиссёр

Режиссёр спектакля — Нина Чусова, которая привнесла новое видение в классическую пьесу, сохранив её дух и обаяние.

Не упустите возможность увидеть это яркое театральное событие, которое подарит вам заряд хорошего настроения на долгое время!