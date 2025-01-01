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Ханума
Билеты от 1500₽
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Спектакль Ханума

16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Комедия-водевиль «Ханума» с Натальей Бочкаревой в главной роли

Что происходит в Тифлисе? О чем шепчутся кумушки в Авлабаре? Зачем поют кинто на базаре? На этот раз сваха Кабато решилась бросить вызов самой Хануме! Но разве Ханума допустит подобное?! В этой борьбе профессионалов за право устроить свадьбу князя Пантиашвили столкнутся опыт и азарт. Коварные интриги, льстивые речи, мгновенные переодевания и неожиданные признания — кто же выйдет победителем? Кому достанутся все женихи и невесты Авлабара?

О спектакле

Комедия-водевиль «Ханума» — это жанр драматического искусства, который сочетает в себе комедийное представление с песнями и танцами. В нашем театре данный спектакль, основанный на одноименной пьесе Авксентия Цагарели, написанной в 1882 году, представлен в новом исполнении. Звонкая музыка, яркие костюмы и эффектные декорации создают незабываемую атмосферу.

Актерский состав

На сцене играют блистательные артисты, которые завораживают зрителей и вызывают бурные эмоции. В составе актеров:

  • Наталья Бочкарева
  • Юлия Рутберг
  • Анатолий Васильев / Андрей Ильин
  • Сергей Рубеко / Олег Масленников-Войтов
  • Ольга Арнтгольц / Елена Синилова
  • Александр Носик / Вахтан Беридзе / Анатолий Смиранин
  • Максим Коновалов / Сергей Шолох
  • Гурам Квициния / Влад Золотов
  • Антонина Венедиктова
  • Наталья Молева

Режиссёр

Режиссёр спектакля — Нина Чусова, которая привнесла новое видение в классическую пьесу, сохранив её дух и обаяние.

Не упустите возможность увидеть это яркое театральное событие, которое подарит вам заряд хорошего настроения на долгое время!

Режиссер
Нина Чусова
В ролях
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Сергей Рубеко
Сергей Рубеко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:30 от 1500 ₽
18 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
1 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
22 ноября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Ханума Ханума Ханума Ханума Ханума Ханума Ханума

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