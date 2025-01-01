Спектакль «Ханума» в Новосибирском театре кукол

Задорная комедия для всей семьи

Новосибирский театр кукол приглашает зрителей на яркий и веселый спектакль «Ханума», который подарит заряд позитивных эмоций и море смеха. Этот кукольный спектакль понравится и взрослым, и детям благодаря своему интригующему сюжету, красочным декорациям и запоминающейся музыке.

Красочный мир грузинского городка

Авторы спектакля создали на сцене атмосферу настоящего грузинского городка с террасами, увитыми плющами, и сменой дня и ночи. Зрители перенесутся в этот живописный уголок, где развернется веселая и захватывающая история о хитроумной свахе Хануме.

Сваха Ханума — мастер своего дела

Ханума — энергичная и неунывающая сваха, перед которой стоит непростая задача. Она должна устроить брак обедневшего князя и помочь молодым влюбленным — племяннику князя Котэ и богатой купеческой дочери Соне. Однако, на пути к счастью молодых встает множество преград: Соню хотят выдать за нелюбимого мужчину, а конкурентка Кабато пытается перехватить клиента. Но Ханума не сдастся без боя и найдет способ распутать этот клубок интриг.

Веселая история с яркими персонажами

«Ханума» — это история о смекалке, любви и настоящем кавказском колорите. Зрители станут свидетелями увлекательной комедии, где хитроумие и находчивость героини приводят к счастливому финалу. Этот спектакль станет отличным поводом провести время с семьей и насладиться душевной и веселой постановкой.