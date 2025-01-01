Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ханума
Киноафиша Ханума

Спектакль Ханума

Легендарная грузинская комедия в кукольном театре
Постановка
Новосибирский театр кукол 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Ханума» в Новосибирском театре кукол

Задорная комедия для всей семьи

Новосибирский театр кукол приглашает зрителей на яркий и веселый спектакль «Ханума», который подарит заряд позитивных эмоций и море смеха. Этот кукольный спектакль понравится и взрослым, и детям благодаря своему интригующему сюжету, красочным декорациям и запоминающейся музыке.

Красочный мир грузинского городка

Авторы спектакля создали на сцене атмосферу настоящего грузинского городка с террасами, увитыми плющами, и сменой дня и ночи. Зрители перенесутся в этот живописный уголок, где развернется веселая и захватывающая история о хитроумной свахе Хануме.

Сваха Ханума — мастер своего дела

Ханума — энергичная и неунывающая сваха, перед которой стоит непростая задача. Она должна устроить брак обедневшего князя и помочь молодым влюбленным — племяннику князя Котэ и богатой купеческой дочери Соне. Однако, на пути к счастью молодых встает множество преград: Соню хотят выдать за нелюбимого мужчину, а конкурентка Кабато пытается перехватить клиента. Но Ханума не сдастся без боя и найдет способ распутать этот клубок интриг.

Веселая история с яркими персонажами

«Ханума» — это история о смекалке, любви и настоящем кавказском колорите. Зрители станут свидетелями увлекательной комедии, где хитроумие и находчивость героини приводят к счастливому финалу. Этот спектакль станет отличным поводом провести время с семьей и насладиться душевной и веселой постановкой.

Подборки
Кукольные спектакли в Новосибирске, которые понравятся и взрослым Кукольные спектакли в Новосибирске, которые понравятся и взрослым

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 19 сентября
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
18:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

16+
Детский
Путешествие по волнам
24 июля в 16:00 Новосибирский театр кукол
от 300 ₽
Теремок
0+
Детский Кукольный
Теремок
6 сентября в 11:30 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
16+
Детский Кукольный
Театр на реке. Доктор Айболит. Кукольная сказка
28 августа в 11:30 Теплоход «Новосибирск»
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше