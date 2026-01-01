Музыкальная комедия «Ханума» Театра-фестиваля Балтийский дом в Казанском академическом русском Большом драматическом театре

Спектакль «Ханума» — это яркая музыкальная комедия-водевиль, основанная на известной пьесе Авксентия Цагарели. Это произведение погружает зрителей в атмосферу Тифлиса XIX века, где развиваются захватывающие события вокруг трёх центральных персонажей.

Сюжетные перипетии

В центре истории — две свахи, Ханума и Кабато, которые соперничают за сердце разорившегося князя Вано Пантиашвили. Ханума, идя навстречу истинным чувствам влюбленных, предпринимает все усилия, чтобы помочь воссоединить сочетающуюся пару. В противоположной линии, Кабато, движимая жадностью, нацелена на то, чтобы выдать за князя свою дочь, как будто принуждая ее к материальным интересам.

Искусство перевоплощения

Каждый из персонажей наполняет спектакль живыми эмоциями и комичными ситуациями. Вместе они создают незабываемую атмосферу, полную как смеха, так и драматизма. Музыкальные номера дарят зрителям незабываемые впечатления и порой вызывают искренние улыбки.

В ролях

В главных ролях: Наталья Парашкина (Ханума), Мария Мещерякова (Кабато), Дмитрий Гирев (князь Пантиашвили).

Подготовка к спектаклю

