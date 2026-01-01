Ханума
16+
О спектакле

Музыкальная комедия «Ханума» Театра-фестиваля Балтийский дом в Казанском академическом русском Большом драматическом театре

Спектакль «Ханума» — это яркая музыкальная комедия-водевиль, основанная на известной пьесе Авксентия Цагарели. Это произведение погружает зрителей в атмосферу Тифлиса XIX века, где развиваются захватывающие события вокруг трёх центральных персонажей.

Сюжетные перипетии

В центре истории — две свахи, Ханума и Кабато, которые соперничают за сердце разорившегося князя Вано Пантиашвили. Ханума, идя навстречу истинным чувствам влюбленных, предпринимает все усилия, чтобы помочь воссоединить сочетающуюся пару. В противоположной линии, Кабато, движимая жадностью, нацелена на то, чтобы выдать за князя свою дочь, как будто принуждая ее к материальным интересам.

Искусство перевоплощения

Каждый из персонажей наполняет спектакль живыми эмоциями и комичными ситуациями. Вместе они создают незабываемую атмосферу, полную как смеха, так и драматизма. Музыкальные номера дарят зрителям незабываемые впечатления и порой вызывают искренние улыбки.

В ролях

В главных ролях: Наталья Парашкина (Ханума), Мария Мещерякова (Кабато), Дмитрий Гирев (князь Пантиашвили).

Подготовка к спектаклю

Не пропустите этот уникальный спектакль, который станет настоящим праздником для любителей театрального искусства. Приходите на «Хануму», чтобы вместе с героями испытать все перипетии их исключительно колоритной жизни!

Июнь
25 июня четверг
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48

В ближайшие дни

Материнское поле (Гастроли Туймазинского Государственного Татарского Драматического театра)
12+
Драма

12 июня в 17:00 ТЮЗ имени Габдуллы Кариева
Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Әрем исе / Запах полыни
12+
Драма

30 июля в 18:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Чудо Святого Антония
16+
Драма Комедия Музыка

27 июня в 18:00 Театр имени В.И. Качалова
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Спектакли по классике литературы
