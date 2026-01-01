Музыкальная комедия в двух действиях

«Ханума» - это музыкальная комедия в двух действиях, основанная на комедии А. Цагарели. Либретто написано В. Константиновым и Б. Рацером. Режиссером-постановщиком выступил заслуженный артист России и деятель искусств Белоруссии Отар Дадишкилиани, а художник-постановщик — Валентина Новожилова.

Наверное, стоит пойти?

Это уникальное событие, где гармонично сочетаются музыка, танцы и комедия. В спектакле принимают участие талантливые артисты, лауреаты премий Н. Соловьева-Самойлова, Э. Пастухова и других. Комедия будет интересна любителям музыкального театра и поклонникам творчества А. Цагарели, а также всем, кто ценит хороший юмор и музыку.

Команда постановки

Хормейстер: заслуженный деятель искусств России, лауреат Пушкинской премии Нижегородской области Эдуард Пастухов.

заслуженный деятель искусств России, лауреат Пушкинской премии Нижегородской области Эдуард Пастухов. Режиссер: заслуженный артист России Дмитрий Суханов.

заслуженный артист России Дмитрий Суханов. Репетитор по балету: заслуженный артист РФ Леонид Сычев.

заслуженный артист РФ Леонид Сычев. Дирижёр-постановщик: лауреат Международного конкурса-фестиваля им. И. Дунаевского Аркадий Ладыженский.

Сюжет спектакля

Главная героиня Ханума, известная в Тифлисе сваха, берется устроить свадьбу для князя Вано Пантиашвили, который из-за разорения стал настоящим ловеласом и выпивохой. Но его высокие требования ставят под угрозу союз. Соперница Ханумы, Кабато, нашла богатую невесту для князя, но сердце девушки принадлежит её бедному учителю — племяннику князя. Хитроумная Ханума принимает меры, чтобы изменить ход событий и сделать всё возможное для счастья молодых.

Атмосфера и возрастные рекомендации

Яркие мелодии Востока, колоритные костюмы и зажигательные танцы создают атмосферу старого Тифлиса — города, где всем и каждому суждено быть поэтом. Рекомендуемый возраст для просмотра спектакля — от 12 лет.