В Зимнем театре Сочи состоится спектакль по пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели с переводом В. Константинова и Б. Рацер. В центре сюжета — князь Пантиашвили, который ищет невесту с помощью свах. Он нанимает Хануму и Кабато, каждая из которых стремится выдать князя замуж за свою кандидатуру.
Спектакль разворачивается в Тифлисе, в армянском квартале Авлабар, в конце XIX века. Разорившийся князь Пантиашвили планирует удачно жениться и нанимает известную сваху Хануму, которая находит для него невесту по имени Гулико. Однако другая сваха, Кабато, также желает устроить князю брак с дочерью богатого купца Микича, Соне. Основная интрига — затея Кабато перейти дорогу самой Хануме, что приведет к противостоянию двух свах.
Спектакль обещает быть полным неожиданных поворотов, коварных интриг и интригующих ситуаций. В нем звучит музыка Гии Канчели, а также арии из известных классических произведений и грузинские народные песни.
Режиссером постановки является Евгений Мартынов, а художником-сценографом — Анна Абрамова. Этот спектакль обязательно привлечет внимание любителей музыкальных постановок и интересных сюжетов!