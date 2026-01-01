Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ханума
Киноафиша Ханума

Спектакль Ханума

16+
Режиссер Евгений Мартынов
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальная феерия по пьесе Авксентия Цагарели в Зимнем театре Сочи

В Зимнем театре Сочи состоится спектакль по пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели с переводом В. Константинова и Б. Рацер. В центре сюжета — князь Пантиашвили, который ищет невесту с помощью свах. Он нанимает Хануму и Кабато, каждая из которых стремится выдать князя замуж за свою кандидатуру.

Запутанные интриги свадебных свах

Спектакль разворачивается в Тифлисе, в армянском квартале Авлабар, в конце XIX века. Разорившийся князь Пантиашвили планирует удачно жениться и нанимает известную сваху Хануму, которая находит для него невесту по имени Гулико. Однако другая сваха, Кабато, также желает устроить князю брак с дочерью богатого купца Микича, Соне. Основная интрига — затея Кабато перейти дорогу самой Хануме, что приведет к противостоянию двух свах.

Непредсказуемый сюжет и музыкальные номера

Спектакль обещает быть полным неожиданных поворотов, коварных интриг и интригующих ситуаций. В нем звучит музыка Гии Канчели, а также арии из известных классических произведений и грузинские народные песни.

Звезды оперетты на сцене

В главных ролях выступят:

  • Елена Сошникова (Заслуженная артистка России) — в роли Ханумы
  • Виктор Богаченко (Заслуженный артист России) — в роли князя
  • Юрий Зальцман — в роли Микича
  • Оксана Пашина — в роли Соны
  • Григорий Захарьев — в роли Котэ
  • Валерий Гончаренко — в роли Акопа
  • Виктор Леонтьев — в роли Тимотэ
  • Елена Соколова — в роли Кабато

Режиссером постановки является Евгений Мартынов, а художником-сценографом — Анна Абрамова. Этот спектакль обязательно привлечет внимание любителей музыкальных постановок и интересных сюжетов!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше