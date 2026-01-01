Музыкальная феерия по пьесе Авксентия Цагарели в Зимнем театре Сочи

В Зимнем театре Сочи состоится спектакль по пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели с переводом В. Константинова и Б. Рацер. В центре сюжета — князь Пантиашвили, который ищет невесту с помощью свах. Он нанимает Хануму и Кабато, каждая из которых стремится выдать князя замуж за свою кандидатуру.

Запутанные интриги свадебных свах

Спектакль разворачивается в Тифлисе, в армянском квартале Авлабар, в конце XIX века. Разорившийся князь Пантиашвили планирует удачно жениться и нанимает известную сваху Хануму, которая находит для него невесту по имени Гулико. Однако другая сваха, Кабато, также желает устроить князю брак с дочерью богатого купца Микича, Соне. Основная интрига — затея Кабато перейти дорогу самой Хануме, что приведет к противостоянию двух свах.

Непредсказуемый сюжет и музыкальные номера

Спектакль обещает быть полным неожиданных поворотов, коварных интриг и интригующих ситуаций. В нем звучит музыка Гии Канчели, а также арии из известных классических произведений и грузинские народные песни.

Звезды оперетты на сцене

В главных ролях выступят:

Елена Сошникова (Заслуженная артистка России) — в роли Ханумы

Виктор Богаченко (Заслуженный артист России) — в роли князя

Юрий Зальцман — в роли Микича

Оксана Пашина — в роли Соны

Григорий Захарьев — в роли Котэ

Валерий Гончаренко — в роли Акопа

Виктор Леонтьев — в роли Тимотэ

Елена Соколова — в роли Кабато

Режиссером постановки является Евгений Мартынов, а художником-сценографом — Анна Абрамова. Этот спектакль обязательно привлечет внимание любителей музыкальных постановок и интересных сюжетов!