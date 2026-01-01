Искромётный водевиль о грузинском сватовстве

Искромётный водевиль на музыку Гии Канчели не оставит равнодушным никого. Высокий заряд позитивных эмоций, задорный грузинский юмор, красочные декорации и захватывающий сюжет обеспечивают популярность спектакля на протяжении уже четверти века.

На целых два часа, что длится постановка, зритель забывает о своих проблемах, наслаждаясь атмосферой солнечной Грузии и увлекаясь интригой сватовства, которая заканчивается шумной свадьбой. И в этом процессе побеждает не богатство и знатный род, а доброе сердце.

В спектакле задействованы 20 актёров-кукольников, чья виртуозная игра и мастерство вождения тростевой куклой завораживают. Художнику и режиссёру удалось решить сложную задачу: научить кукол двигаться с такой точностью, особенно в массовых сценах, что зритель остается под впечатлением от танцев в исполнении кукол.

Эта работа театра была удостоена Премии города Нижнего Новгорода в 2000 году, подтверждая её уникальность и высокое художественное качество.