Водевиль о хитрой Хануме

Клоун-мим-театр «Мимигранты» представит спектакль, основанный на пьесе А. Цагарели, который рассказывает о борьбе двух свах за сердце разорившегося грузинского князя Пантиашвили. Вместе с любовными интригами на сцене разворачивается яркая история, насыщенная восточными мотивами и насыщенной игрой актеров.

Сюжет

Действие происходит в Тифлисе XIX века. Разорившийся князь Пантиашвили намерен жениться на богатой невесте, чтобы покрыть свои долги. Он нанимает сваху Хануму, которая находит ему подходящую кандидатуру — молодую и богатую Гулико. Однако её соперница, сваха Кабато, хочет устроить князю брак с Соней, дочерью купца Микича. Вскоре становится ясно, что племянник князя, Котэ, влюблен в Соню.

Ханума решает вмешаться, чтобы помочь влюбленным. В день смотрин она переодевается в Соню и портит сватовство князя. В результате Ханума не только устраивает свадьбы для князя и Гулико, Котэ и Сони, но и сама выходит замуж за приказчика Микича, Акопа.

Творческая команда

Спектакль был создан командой талантливых артистов, среди которых:

Клепцина Елена

Никитин Федор

Шалберкин Никита

Власкин Макар

Ильинский Алексей

Маджаро Мария

Морозов Михаил

Красноперова Александра

Крамарь Олег

Борисов Евгений

Завьялова Ксения

Счастный Андрей

Иванцова Елизавета

Кузьмин Никита

Калинина Елена

За музыкальное оформление отвечают композиторы-аранжировщики Ревенко Всеволод и Елизавета. Режиссуру осуществила Фаткуллина Гюзель, а Эпштейн Мария выступила в роли балетмейстера.

Почему стоит посетить?

Спектакль обещает быть ярким и увлекательным, особенно для любителей необычного театра. Эмоциональная игра актеров и яркие визуальные решения пленят зрителей и оставят незабываемое впечатление.