Клоун-мим-театр «Мимигранты» представит спектакль, основанный на пьесе А. Цагарели, который рассказывает о борьбе двух свах за сердце разорившегося грузинского князя Пантиашвили. Вместе с любовными интригами на сцене разворачивается яркая история, насыщенная восточными мотивами и насыщенной игрой актеров.
Действие происходит в Тифлисе XIX века. Разорившийся князь Пантиашвили намерен жениться на богатой невесте, чтобы покрыть свои долги. Он нанимает сваху Хануму, которая находит ему подходящую кандидатуру — молодую и богатую Гулико. Однако её соперница, сваха Кабато, хочет устроить князю брак с Соней, дочерью купца Микича. Вскоре становится ясно, что племянник князя, Котэ, влюблен в Соню.
Ханума решает вмешаться, чтобы помочь влюбленным. В день смотрин она переодевается в Соню и портит сватовство князя. В результате Ханума не только устраивает свадьбы для князя и Гулико, Котэ и Сони, но и сама выходит замуж за приказчика Микича, Акопа.
Спектакль был создан командой талантливых артистов, среди которых:
За музыкальное оформление отвечают композиторы-аранжировщики Ревенко Всеволод и Елизавета. Режиссуру осуществила Фаткуллина Гюзель, а Эпштейн Мария выступила в роли балетмейстера.
Спектакль обещает быть ярким и увлекательным, особенно для любителей необычного театра. Эмоциональная игра актеров и яркие визуальные решения пленят зрителей и оставят незабываемое впечатление.