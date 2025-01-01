Меню
Ханума
Киноафиша Ханума

Спектакль Ханума

Постановка
Мимигранты 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом
Возраст 16+

О спектакле

Водевиль о хитрой Хануме

Клоун-мим-театр «Мимигранты» представит спектакль, основанный на пьесе А. Цагарели, который рассказывает о борьбе двух свах за сердце разорившегося грузинского князя Пантиашвили. Вместе с любовными интригами на сцене разворачивается яркая история, насыщенная восточными мотивами и насыщенной игрой актеров.

Сюжет

Действие происходит в Тифлисе XIX века. Разорившийся князь Пантиашвили намерен жениться на богатой невесте, чтобы покрыть свои долги. Он нанимает сваху Хануму, которая находит ему подходящую кандидатуру — молодую и богатую Гулико. Однако её соперница, сваха Кабато, хочет устроить князю брак с Соней, дочерью купца Микича. Вскоре становится ясно, что племянник князя, Котэ, влюблен в Соню.

Ханума решает вмешаться, чтобы помочь влюбленным. В день смотрин она переодевается в Соню и портит сватовство князя. В результате Ханума не только устраивает свадьбы для князя и Гулико, Котэ и Сони, но и сама выходит замуж за приказчика Микича, Акопа.

Творческая команда

Спектакль был создан командой талантливых артистов, среди которых:

  • Клепцина Елена
  • Никитин Федор
  • Шалберкин Никита
  • Власкин Макар
  • Ильинский Алексей
  • Маджаро Мария
  • Морозов Михаил
  • Красноперова Александра
  • Крамарь Олег
  • Борисов Евгений
  • Завьялова Ксения
  • Счастный Андрей
  • Иванцова Елизавета
  • Кузьмин Никита
  • Калинина Елена

За музыкальное оформление отвечают композиторы-аранжировщики Ревенко Всеволод и Елизавета. Режиссуру осуществила Фаткуллина Гюзель, а Эпштейн Мария выступила в роли балетмейстера.

Почему стоит посетить?

Спектакль обещает быть ярким и увлекательным, особенно для любителей необычного театра. Эмоциональная игра актеров и яркие визуальные решения пленят зрителей и оставят незабываемое впечатление.

