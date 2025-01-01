Комедия с грузинским колоритом в Театре Комедии имени Н.П. Акимова

В Театре Комедии имени Н.П. Акимова зрителям представят спектакль «Ханума», основанный на пьесе Владимира Константинова и Бориса Рацера, вдохновлённой произведением А. Цагарели. Эта комедия обещает стать ярким событием театрального сезона.

Сюжет

В центре сюжета — сваха Ханума, которая пытается сосватать богатую невесту для разорившегося князя и найти достойного жениха для красавицы дочери купца. Однако, её планы нарушает другая сваха — Кабато, что приводит к множеству комических ситуаций.

Создатели

Режиссёр постановщик Николай Дуксин создал не только визуально привлекательный спектакль, но и авторские тексты песен. Музыкальное сопровождение к спектаклю предоставил Игорь Заливалов, что добавляет дополнительный шарм к общей атмосфере.

Что ожидать

Спектакль «Ханума» обещает зрителям массу эмоций, благодаря своим зажигательным песням, танцам и яркому грузинскому колориту. Это идеальный выбор для тех, кто ищет весёлое и ироничное представление, полное юмора и жизненных ситуаций.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем в Театре Комедии имени Н.П. Акимова!