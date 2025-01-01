Меню
Ханума
Киноафиша Ханума

Спектакль Ханума

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Кто женится на ком? Узнайте в комедии «Ханума»!

Вопрос, который волнует человечество на протяжении веков: «Жениться или не жениться? И на ком?» Эта интересная и живая комедия в снова поднимает вечную тему любовных споров и свадебных перипетий.

Сюжет

В центре истории – Ханума, искусная сваха, которая переженила половину своего города. Она старается следовать справедливости в своих делах: старому, но разорившемуся князю Вано Пантиашвили нужно подобрать богатую невесту в годах, а красавице дочке купца Соне – помочь выйти замуж за умного и образованного юношу Коте. Однако вмешивается другая сваха по имени Кабато, и её непредсказуемые действия сбивают Хануму с толку. Чего же ждать от финала этой истории? Сколько свадеб произойдет, и кем снова станет Ханума?

Смешение жанров

«Ханума» — искромётная и озорная комедия, наполненная иронией и юмором. Спектакль включает в себя веселые песни, зажигательные танцы и невероятный грузинский колорит. Если у вас хоть раз возникала мысль о свадьбе, это произведение заставит вас задуматься о всех радостях и трудностях этого события.

Творческая команда

Режиссер постановщик и автор текстов песен — Николай Дуксин. Музыку к спектаклю написал Игорь Заливалов, а художниками-постановщиками стали Ольга и Игорь Жердель. За хореографию отвечали Екатерина Бондаренко и Руслан Шеметов, а музыкальным руководителем выступила Полина Шман.

Актерский состав

На сцене зрители увидят:

  • Ханума — Татьяна Абрамова / Юлия Рудина
  • Князь — Игорь Лепихин / Геннадий Спириденков, з.а. России
  • Кабато — Лариса Климова / Татьяна Калашникова
  • Микич — Геннадий Спириденков, з.а. России / Сергей Бледных
  • Акоп — Вячеслав Штыпс, з.а. России / Артём Бордовский
  • Тимоте — Евгений Талашманов / Виталий Куклин
  • Текле — Анастасия Глез / Юлия Рудина
  • Сона — Арина Ревнивых / Элисо Дарсадзе / Евгения Светлая
  • Коте — Александр Волков / Виктор Киричек / Евгений Такс
  • Ануш — Ольга Яковлева / Юлия Рудина / Татьяна Кулакова

Артисты балета: Гия Кискеидзе, Никон Накопий, Теона Гумберидзе, Гия Арчвадзе и Руслан Шеметов.

Готовьтесь к спектаклю

Продолжительность спектакля — 2 часа 30 минут. Возрастной ценз — 12+. Не упустите возможность вспомнить о радостях и заботах любви вместе с «Ханумой»!

P.S. Любое совпадение с реально живущими персонажами считайте случайным!

Режиссер
Николай Дуксин
В ролях
Татьяна Абрамова
Игорь Лепихин
Кирилл Ульянов
Геннадий Спириденков
Лариса Климова

Купить билет на спектакль Ханума

В других городах
Январь
8 января четверг
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 1000 ₽

Фотографии

Ханума Ханума Ханума Ханума Ханума Ханума Ханума Ханума Ханума Ханума Ханума

