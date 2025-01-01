«Ханума» – классический водевиль в Самарском театре драмы им. Горького

«Ханума» – это классическая комедия-водевиль, которая способна поднять настроение даже в самые серые дни. Этот яркий и легкий спектакль приглашает зрителей в мир веселых интриг и запутанных историй.

Сюжет

В центре сюжета – две свахи, Ханума и Кабато, которые берутся за дело женитьбы разорившегося князя Вано Пантиашвили. Но на этом приключения не заканчиваются! К ним присоединяются молодые влюбленные: учитель, который стремится к сердцу своей избранницы, честолюбивый купец, мечтающий о княжеском гербе, и его красавица-дочка. Чтобы распутать этот клубок интриг, на помощь приходит лучшая сваха Авлабара!

Особенности спектакля

Спектакль «Ханума» радует зрителей зажигательными грузинскими танцами и тостами, яркими костюмами и «живым» вокалом. Здесь царит атмосфера смеха и веселья, а шутки и юмор заставят вас смеяться от души.

Интересные факты

«Ханума» – это не только комедия, но и культурное явление, которое отражает грузинские традиции и обычаи. Спектакль создан по пьесе известного грузинского писателя А. Церетели и уже много лет радует зрителей на театральных сценах.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который объединяет в себе юмор, музыку и танец!