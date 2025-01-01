Спектакль Ханума

Приглашаем вас на премьеру легендарной музыкальной комедии «Ханума», посвященной юбилею заслуженной артистки Краснодарского края Карины Петровской. Она исполнит главную роль – обаятельной и остроумной тифлисской свахи, соединяющей любящие сердца и находящей собственное счастье.
Комедия-водевиль «Ханума» основана на пьесе Авксентия Цагарели и музыке Гии Канчели. Эта постановка уже неоднократно воплощалась на театральных сценах и киноэкране. Неповторимый национальный колорит, особая атмосфера старого Тифлиса, жизнерадостный юмор и неожиданные повороты сюжета сделали комедию настоящим театральным бестселлером.
Историю, знакомую не одному поколению зрителей, воплотят на нашей сцене:
Для Краснодарского музыкального театра это будет вторая постановка «Ханумы». Премьера предыдущей версии состоялась в 1974 году под названием «Скандал в Авлабаре».
Не упустите возможность увидеть эту замечательную комедию и насладиться талантом артистов!