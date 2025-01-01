Спектакль Ханума

Премьера музыкальной комедии «Ханума» в Краснодарском музыкальном театре

Приглашаем вас на премьеру легендарной музыкальной комедии «Ханума», посвященной юбилею заслуженной артистки Краснодарского края Карины Петровской. Она исполнит главную роль – обаятельной и остроумной тифлисской свахи, соединяющей любящие сердца и находящей собственное счастье.

Классика театрального искусства

Комедия-водевиль «Ханума» основана на пьесе Авксентия Цагарели и музыке Гии Канчели. Эта постановка уже неоднократно воплощалась на театральных сценах и киноэкране. Неповторимый национальный колорит, особая атмосфера старого Тифлиса, жизнерадостный юмор и неожиданные повороты сюжета сделали комедию настоящим театральным бестселлером.

Творческая команда

Историю, знакомую не одному поколению зрителей, воплотят на нашей сцене:

Главный режиссёр и балетмейстер театра – Александр Мацко

Дирижёр-постановщик – Юрий Богатырёв

Сценограф – Анастасия Глебова (уже знакомая краснодарским зрителям по спектаклям «Ночь в Венеции», «Анна Каренина» и «Моя прекрасная леди»)

Художник по костюмам – Анна Арутюнова

Приглашённый художник по свету – Евгений Виноградов

Историческая справка

Для Краснодарского музыкального театра это будет вторая постановка «Ханумы». Премьера предыдущей версии состоялась в 1974 году под названием «Скандал в Авлабаре».

Не упустите возможность увидеть эту замечательную комедию и насладиться талантом артистов!