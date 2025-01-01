«Ханума» — Музыкальная комедия о любви и интригах в Краснодарском театре драмы

Действие музыкальной комедии «Ханума» разворачивается в конце XIX века в Авлабаре — одном из самых древних кварталов старого Тифлиса (Тбилиси). Этот спектакль обещает быть ярким и остроумным, погружая зрителей в атмосферу исторической Грузии.

Сюжет

Главный герой, разорившийся грузинский князь Пантиашвили, мечтает удачно жениться и для этого находит помощь у известной свахи Ханумы. Она предлагает ему невесту — богатую, но немолодую и некрасивую женщину. Однако другая сваха, Кабато, намерена устроить свадьбу князя с красавицей Соне, дочерью армянского купца Микича.

Сона, в свою очередь, влюбляется в молодого Котэ, племянника князя. Вопреки планам отца и свах, она решает следовать за голосом своего сердца. Ханума, желая помочь влюблённой паре и одновременно помешать своей конкурентке, начинает интриговать, чтобы испортить сватовство князя.

Музыка и исполнение

Спектакль наполнен музыкой таких композиторов, как Г. Канчели и З. Палиашвили, что добавляет особую атмосферу и эмоциональную глубину к происходящему на сцене. На сцене выступает «звёздная» команда нашего театра, что гарантирует высокое качество исполнения и увлекательное зрелище.

Для зрителей

Не упустите возможность насладиться этой уникальной музыкальной комедией, которая сочетает в себе элементы юмора, любви и культурного наследия Грузии. «Ханума» — это спектакль, который оставит яркие впечатления и заставит задуматься о вечных ценностях.