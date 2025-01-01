Спектакль Ханума

Веселая история о невестах и свахах: мюзикл «Ханума»

Что такое Тифлис без Авлабара? Это место не просто географическая точка, а целый мир, где живут самые веселые кинто, самые умелые мастера и, конечно же, самые богатые невесты! Здесь невеста всегда в центре внимания, а без свахи не обойтись. Но что делать, если свах несколько? Кто предложит князю лучшие условия — Ханума или Кабато? Как выбрать невесту, чтобы она была не только хороша лицом, но и богата?

Театр «За Нарисованным Очагом» приглашает вас на увлекательный мюзикл «Ханума», где эти вопросы не останутся без ответа. В спектакле вас ждут не только захватывающая история, но и завораживающие музыкальные номера и зажигательные танцы!

