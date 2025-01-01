Жгучие страсти, зажигательная музыка, яркие костюмы и сочные декорации в спектакле «Ханума»

Жгучие страсти, зажигательная музыка, яркие костюмы и сочные декорации – все это ожидает тагильских зрителей в комедии-водевиле «Ханума». На сцене развернется непримиримый спор двух тифлисских свах – Ханумы и Кабато, который уже несколько десятилетий радует поклонников театра на постсоветском пространстве.

Классика, проверенная временем

Пьеса Авксентия Цагарели, на основе которой создан спектакль, умиляет и веселит зрителей, внося в их сердца нотки надежды и радости. Эта работа стала настоящей классикой, и ее актуальность не угасает с годами.

Музыка, которая остаётся в душе

Если ваше сердце хочет петь и танцевать, не упустите возможность посетить спектакль «Ханума»! Его обаятельные герои и пряный юмор гарантируют светлое послевкусие. После спектакля вы, вероятно, будете напевать его чудесные мелодии, а также верить в любовь, способную преодолеть любые препятствия.

Не пропустите!

Приходите на «Хануму» и погрузитесь в мир театрального волшебства. Этот спектакль подарит вам незабываемые эмоции и зарядит положительной энергией на долгое время!