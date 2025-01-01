Меню
Ханума
Киноафиша Ханума

Спектакль Ханума

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Ханума»: захватывающая комедия о любви и соперничестве в волгоградском НЭТе

В Тифлисе, где живут страсти и интриги, разворачивается история о разорившемся князе Пантиашвили. С целью поправить свое финансовое положение, он решает удачно жениться. Для поиска невесты он нанимает известную сваху Хануму, которая находит для него богатую, но немолодую и некрасивую девушку.

Конфликт свах

Однако на сцене появляется другая сваха, Кабато, которая стремится выдать князя за красавицу Сону. Влюбленность Соны направлена на племянника жениха, Котэ, что добавляет ещё больше интриг в эту историю. В то время как Кабато мечтает стать главной свахой Тифлиса, Ханума уверена, что с «той поры, как создан свет, лучше свахи в мире нет». Это соперничество между свахами становится центральной темой спектакля.

Любовь и комедия

Спектакль наполнен юмором и неожиданными поворотами, что делает его привлекательным для зрителей всех возрастов. «Ханума» – это не только история о свадьбе, но и о том, как любовь и дружба могут преодолеть любые преграды.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку, которая захватит ваше сердце и подарит незабываемые эмоции!

Режиссер
Андрей Курицын
В ролях
Светлана Блохина
Елена Тополага
Виолетта Койфман
Олег Алексеев
Максим Чекашкин
