Спектакль "Ханума" Новошахтинского драматического театра. Интриги и страсти в Тифлисе

Приглашаем вас на спектакль "Ханума", который погружает зрителей в атмосферу старинного Тифлиса. Сюжет вращается вокруг богатого купца, который стремится породниться с аристократией и решает выдать свою красавицу-дочь за старого разорившегося князя. Однако у девушки есть свои планы: она влюблена в молодого учителя, племянника князя.

Запутанная интрига

Зрители станут свидетелями увлекательной интриги, в которой две свахи – Кабато и Ханума – будут сражаться за успех. Каждая из них использует свои хитрости и уловки, чтобы добиться желаемого результата. Но кому же удастся провести свою линию до конца? Ответ на этот вопрос вы узнаете только в самом финале спектакля.

Творческая команда

Автор пьесы – Авксентий Цагарели, а русский текст и стихи написаны Владимиром Константиновым и Борисом Рацером. Их мастерство в сочетании с яркой игрой актеров создает незабываемую атмосферу, которая захватит ваше внимание.

Интересные факты

Спектакль "Ханума" привлекает зрителей не только своим увлекательным сюжетом, но и глубокими темами о любви, чести и семейных узы. Это классическая комедия, в которой переплетаются как комические, так и драматические моменты, заставляющие задуматься о настоящих ценностях жизни.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события!