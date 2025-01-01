Спектакль Ханума (Сыктывкар)

Нешуточные страсти в спектакле по известной грузинской пьесе «Ханума»

Что же происходит в Тифлисе? О чем шепчутся кумушки в Авлабари? Эти вопросы волнуют зрителей на спектакле «Ханума», где события закручиваются с невероятной скоростью. В центре внимания – сваха, решившая провести свадьбу князя Пантияшвили. Но не все так просто!

Сваха против свахи: борьба за сердце

На сцене развернется настоящая битва профессионалов, в которой свахи будут применять хитроумные уловки, интриги и лестные речи. Зрители станут свидетелями запутанной комедии, полной неожиданных поворотов и забавных ситуаций.

Неожиданности и интриги

Кто же победит в этом противостоянии? Чьи планы осуществятся, а чьи рухнут? В спектакле «Ханума» зрителей ждет множество ярких моментов, мгновенных переодеваний и неожиданных признаний, которые не оставят равнодушными никого.

Интересные факты о спектакле

«Ханума» – это не просто развлекательное представление, но и отражение грузинских традиций и культуры. Спектакль был написан на основе пьесы, которая продолжает оставаться популярной на сценах театров. Он привлекает зрителей своей музыкой и яркими персонажами, а также позволяет заглянуть в мир грузинских обычаев и обрядов.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, где каждая деталь имеет значение, а интрига только начинает разгораться!