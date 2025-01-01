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Ханума (на лакском языке с переводом)
Киноафиша Ханума (на лакском языке с переводом)

Спектакль Ханума (на лакском языке с переводом)

12+
Режиссер Аслан Магомедов
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия на лакском языке с переводом

Действие спектакля разворачивается в дореволюционном Тифлисе, в старой Грузии, где столкнулись интересы любви и расчета. Старый, но обедневший князь Вано Пантиашвили решает жениться на богатой наследнице, чтобы поправить свои дела. В свою очередь, зажиточный купец мечтает о дворянском титуле для своей семьи и готов пожертвовать своим богатством, выдав красавицу-дочь за князя. Однако девушка не согласна с таким браком — ее сердце принадлежит бедному племяннику князя, Котэ.

На помощь всем героям приходит Ханума, знаменитая тифлисская сваха, мастер интриг и неустанный двигатель событий. Ее соперница Кабато тоже пытается устроить свою игру, но Ханума с легкостью берет верх, плетет сети интриг и хитроумных ситуаций, в которых каждый персонаж оказывается именно там, где он должен быть. Итогом становится не одна, а сразу три свадьбы! И сама Ханума неожиданно оказывается невестой — ее берет в жены приказчик Акоп.

Заслуженные артисты и постановочная группа

Спектакль поставлен на лакском языке с переводом, что делает его еще более аутентичным и насыщенным национальными красками. Перевод пьесы выполнен Гулизар Султановой, а постановкой занимался народный артист Республики Дагестан Аслан Магомедов. Декорации и костюмы создавали художники Аскар Аскаров и Вера Агошкина, а хореографом выступил заслуженный артист РФ Муса Оздоев.

Актерский состав:

  • Ханума, сваха — народная артистка РД Саният Курбанмагомедова /Рамазанова/
  • Кабато, соперница Ханумы — народная артистка РД Луиза Шахдилова
  • Князь Вано Пантиашвили — народный артист РД Аслан Магомедов
  • Котэ, племянник князя — заслуженный артист РД Абдул Мурадов
  • Текле — заслуженная артистка РД Юлиана Магомедова
  • Тимотэ — артист Сухраб Шуаев
  • Микич Котрянц — народный артист РД Гаджиали Гаджиалиев
  • Сона — заслуженная артистка РД Зинаида Чавтараева
  • Акоп — народный артист РД Шамсутдин Капланов
  • Ануш — народная артистка РД Жинасат Динмагомедова

Зрителей ждут яркие музыкальные и танцевальные номера, хитроумные интриги и настоящая грузинская атмосфера!

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