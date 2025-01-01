Hans Zimmer на теплой крыше: «Вселенная внутри». Музыка из «Дюна», «Начало», «Король лев» от оркестра

Концерт музыки Ханса Циммера на крыше универмага «Цветной»

Добро пожаловать в завораживающий мир музыки Ханса Циммера! На панорамной крыше Roofevents виртуозный оркестр Art-Collage представит легендарные мелодии из «Гладиатора», «Дюны», «Тёмного рыцаря» и других культовых фильмов.

Прикоснитесь к созданию музыкальной вселенной и отправьтесь в незабываемое путешествие — от бескрайних песков Арракиса до глубин собственного подсознания.

Погружение в атмосферу

Закройте глаза и почувствуйте, как на крытой крыше вы парите над городом, а музыка наполняет каждую клеточку вашего тела. Мерцание тысяч свечей, бокал любимого напитка и звуки, покорившие сердца миллионов — этот вечер станет незабываемым воспоминанием.

Оркестр Art-Collage

«Art-Collage» — это ансамбль лучших музыкантов России, возглавляемый известным скрипачом и композитором Павлом Солдатиковым. Оркестр выделяется уникальным составом и яркими композициями в самых разных жанрах: его артисты гениально интерпретируют не только симфонии, но и джаз, а также мастерски превращают современную музыку в настоящие симфо-шедевры.

Комфорт во время выступления

Абсолютное погружение в музыкальную атмосферу невозможно без должного комфорта — Roofevents обеспечивает именно это. Вас ждут комфортные условия, вкусные закуски и разнообразный бар.

Приготовьтесь к головокружительному музыкальному путешествию на крытой крыше, которое организовано на высшем уровне!