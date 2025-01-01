Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Hans Zimmer на теплой крыше: «Вселенная внутри». Музыка из «Дюна», «Начало», «Король лев» от оркестра
Билеты от 2900₽
Киноафиша Hans Zimmer на теплой крыше: «Вселенная внутри». Музыка из «Дюна», «Начало», «Король лев» от оркестра

Hans Zimmer на теплой крыше: «Вселенная внутри». Музыка из «Дюна», «Начало», «Король лев» от оркестра

12+
Возраст 12+
Билеты от 2900₽

О концерте/спектакле

Концерт музыки Ханса Циммера на крыше универмага «Цветной»

Добро пожаловать в завораживающий мир музыки Ханса Циммера! На панорамной крыше Roofevents виртуозный оркестр Art-Collage представит легендарные мелодии из «Гладиатора»«Дюны»«Тёмного рыцаря» и других культовых фильмов.

Прикоснитесь к созданию музыкальной вселенной и отправьтесь в незабываемое путешествие — от бескрайних песков Арракиса до глубин собственного подсознания.

Погружение в атмосферу

Закройте глаза и почувствуйте, как на крытой крыше вы парите над городом, а музыка наполняет каждую клеточку вашего тела. Мерцание тысяч свечей, бокал любимого напитка и звуки, покорившие сердца миллионов — этот вечер станет незабываемым воспоминанием.

Оркестр Art-Collage

  «Art-Collage» — это ансамбль лучших музыкантов России, возглавляемый известным скрипачом и композитором Павлом Солдатиковым. Оркестр выделяется уникальным составом и яркими композициями в самых разных жанрах: его артисты гениально интерпретируют не только симфонии, но и джаз, а также мастерски превращают современную музыку в настоящие симфо-шедевры.

Комфорт во время выступления

Абсолютное погружение в музыкальную атмосферу невозможно без должного комфорта — Roofevents обеспечивает именно это. Вас ждут комфортные условия, вкусные закуски и разнообразный бар.

Приготовьтесь к головокружительному музыкальному путешествию на крытой крыше, которое организовано на высшем уровне!

Купить билет на концерт Hans Zimmer на теплой крыше: «Вселенная внутри». Музыка из «Дюна», «Начало», «Король лев» от оркестра

Помощь с билетами
Октябрь
12 октября воскресенье
19:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 2900 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
26 декабря в 21:30 Still Standup Moscow
от 890 ₽
Celentano Show
18+
Джаз Эстрада
Celentano Show
15 октября в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Коста Лакоста
18+
Поп
Коста Лакоста
24 октября в 20:00 МТ Music Bar
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше