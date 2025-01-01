Hans Zimmer на панорамной крыше: «Вселенная внутри». Музыка из «Дюна», «Начало», «Король лев» от оркестра

Отправьтесь в незабываемое музыкальное путешествие по культовым киновселенным композитора Ханса Циммера, которое пройдет на панорамной крыше Roofevents. Легендарные мелодии оживут в свете тысячи свечей и виртуозном исполнении оркестра Art-Collage.
Чарующие композиции Циммера, отразившие бескрайние пески Арракиса до глубин человеческого подсознания, создадут неповторимую атмосферу. Вы словно парите над городом, наслаждаясь музыкой из таких культовых фильмов, как «Интерстеллар», «Дюна», «Тёмный рыцарь» и многих других.
Не обязательно быть знатоком симфоний, чтобы оценить величие музыки Ханса Циммера. Каждый хотя бы раз слышал её в своем любимом кино! На этом концерте вместе с Roofevents вы сможете насладиться грандиозными шедеврами из фильмов «Король Лев», «Начало», «Гладиатор» и «Перл-Харбор».
Ансамбль Art-Collage, состоящий из лучших музыкантов России под руководством известного скрипача и композитора Павла Солдатикова, предлагает уникальный репертуар. Оркестр отличается разнообразием жанров, гениально исполняя не только симфонии, но и джаз, превращая современные мелодии в настоящие симфонические шедевры.
Погрузитесь в мир музыки, который пленяет сознание, заставляя закрыть глаза и впитывать каждый звук, каждую ноту. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!