Hans Zimmer на панорамной крыше: «Вселенная внутри». Музыка из «Дюна», «Начало», «Король лев» от оркестра

Завораживающее симфоническое путешествие с Хансом Циммером

Отправьтесь в незабываемое музыкальное путешествие по культовым киновселенным композитора Ханса Циммера, которое пройдет на панорамной крыше Roofevents. Легендарные мелодии оживут в свете тысячи свечей и виртуозном исполнении оркестра Art-Collage.

Музыка, которая захватывает

Чарующие композиции Циммера, отразившие бескрайние пески Арракиса до глубин человеческого подсознания, создадут неповторимую атмосферу. Вы словно парите над городом, наслаждаясь музыкой из таких культовых фильмов, как «Интерстеллар», «Дюна», «Тёмный рыцарь» и многих других.

Для всех любителей кино

Не обязательно быть знатоком симфоний, чтобы оценить величие музыки Ханса Циммера. Каждый хотя бы раз слышал её в своем любимом кино! На этом концерте вместе с Roofevents вы сможете насладиться грандиозными шедеврами из фильмов «Король Лев», «Начало», «Гладиатор» и «Перл-Харбор».

Виртуозное исполнение

Ансамбль Art-Collage, состоящий из лучших музыкантов России под руководством известного скрипача и композитора Павла Солдатикова, предлагает уникальный репертуар. Оркестр отличается разнообразием жанров, гениально исполняя не только симфонии, но и джаз, превращая современные мелодии в настоящие симфонические шедевры.

Погрузитесь в мир музыки, который пленяет сознание, заставляя закрыть глаза и впитывать каждый звук, каждую ноту. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!