Ханс Циммер, Макс Рихтер и Людовико Эйнауди. Органные вечера при свечах

Три выдающихся композитора, оказавшие колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино, представят свои шедевры в уникальной интерпретации. Музыка, отличающаяся разнообразием, выразительностью и глубиной, продолжает завораживать сердца миллионов слушателей по всему миру.
В этот вечер для вас прозвучат знаменитые саундтреки к культовым фильмам XX-XXI веков. Яркая текстура мелодий в исполнении органа подарит незабываемые эмоции и удивительные переживания каждому меломану.
Обращаем внимание, что программа может изменяться.
Исполняет лауреат международных конкурсов, органист Анастасия Быкова. Приезжайте насладиться великолепной музыкой!