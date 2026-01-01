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Ханс Циммер, Макс Рихтер и Людовико Эйнауди. Органные вечера при свечах
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Киноафиша Ханс Циммер, Макс Рихтер и Людовико Эйнауди. Органные вечера при свечах

Ханс Циммер, Макс Рихтер и Людовико Эйнауди. Органные вечера при свечах

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыка кино в исполнении органа

Три выдающихся композитора, оказавшие колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино, представят свои шедевры в уникальной интерпретации. Музыка, отличающаяся разнообразием, выразительностью и глубиной, продолжает завораживать сердца миллионов слушателей по всему миру.

В этот вечер для вас прозвучат знаменитые саундтреки к культовым фильмам XX-XXI веков. Яркая текстура мелодий в исполнении органа подарит незабываемые эмоции и удивительные переживания каждому меломану.

Программа концерта

  • Людовико Эйнауди (род. 1955)
    • Una mattina
    • Fly
    • Primavera
  • Макс Рихтер (род. 1966)
    • Infra 3
    • Experience
    • Andras
    • November
  • Ханс Циммер (род. 1957)
    • Paul’s Dream (из фильма «Дюна»)
    • Tennessee (из фильма «Перл-Харбор»)
    • 160 BPM (из фильма «Ангелы и демоны»)
    • Темы из фильма «Интерстеллар»

Обращаем внимание, что программа может изменяться.

Исполняет лауреат международных конкурсов, органист Анастасия Быкова. Приезжайте насладиться великолепной музыкой!

Купить билет на концерт Ханс Циммер, Макс Рихтер и Людовико Эйнауди. Органные вечера при свечах

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Сентябрь
26 сентября суббота
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39

Фотографии

Ханс Циммер, Макс Рихтер и Людовико Эйнауди. Органные вечера при свечах

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