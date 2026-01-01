Ханс Циммер, Макс Рихтер и Людовико Эйнауди. Органные вечера при свечах

Музыка кино в исполнении органа

Три выдающихся композитора, оказавшие колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино, представят свои шедевры в уникальной интерпретации. Музыка, отличающаяся разнообразием, выразительностью и глубиной, продолжает завораживать сердца миллионов слушателей по всему миру.

В этот вечер для вас прозвучат знаменитые саундтреки к культовым фильмам XX-XXI веков. Яркая текстура мелодий в исполнении органа подарит незабываемые эмоции и удивительные переживания каждому меломану.

Программа концерта

Людовико Эйнауди (род. 1955) Una mattina Fly Primavera

Макс Рихтер (род. 1966) Infra 3 Experience Andras November

Ханс Циммер (род. 1957) Paul’s Dream (из фильма «Дюна») Tennessee (из фильма «Перл-Харбор») 160 BPM (из фильма «Ангелы и демоны») Темы из фильма «Интерстеллар»



Обращаем внимание, что программа может изменяться.

Исполняет лауреат международных конкурсов, органист Анастасия Быкова. Приезжайте насладиться великолепной музыкой!