«Пропасть»
Ханс Циммер и Людовико Эйнауди: двойной концерт в сиянии тысячи свечей
6+
О концерте

Мелодии из культовых кинофильмов

Приглашаем вас на удивительный концерт, посвященный выдающимся композиторам современности – Хансу Циммеру и Людовико Эйнауди. В программе звучат известные мелодии из культовых фильмов, таких как Интерстеллар, Пираты Карибского моря, 1+1, Долгая дорога на юг и Номадленд.

Живое исполнение

Очарование этого вечера заключается в неповторимом звучании живого симфонического оркестра. Музыкальные темы, пропитанные душевностью и любовью, обеспечат слушателям незабываемые впечатления и вдохновение.

Особая атмосфера

Сцена преобразится в волшебное пространство, наполненное нежностью и романтикой благодаря великолепному исполнению музыкантов и изысканным декорациям, состоящим из множества свечей. Это создаст уникальную атмосферу, которая еще больше усилит впечатление от живой музыки.

Июнь
Август
8 июня понедельник
19:00
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
от 1590 ₽
28 августа пятница
19:00
КДК им. Ленина Казань, Копылова, 2а
от 1390 ₽

