Ханс Циммер. Espressivo Orchestra

С 15 по 17 декабря 2023 года Санкт-Петербургский Планетарий станет местом невероятного музыкального события — выступления Espressivo Orchestra под руководством легендарного композитора Ханса Циммера. Это уникальная возможность для зрителей насладиться живым исполнением шедевров, созданных одним из самых влиятельных композиторов современности.
Ханс Циммер известен своими работами для кино, включая такие культовые фильмы, как «Король Лев», «Гладиатор» и «Начало». Его музыкальный стиль сочетает в себе элементы классической музыки, электронной и рок-музыки, что делает каждое произведение уникальным и запоминающимся.
На концерте Espressivo Orchestra зрители смогут услышать лучшие композиции Циммера в аранжировках для оркестра, которые перенесут вас в мир кино и музыки. Эмоциональная насыщенность и высокое качество исполнения гарантируют незабываемые впечатления.
Билеты на мероприятие уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, так как количество мест ограничено. Спектакль пройдет в уютной атмосфере Планетария, что добавит еще больше магии к этому музыкальному событию.
Присоединяйтесь к нам на этом уникальном концерте и окунитесь в мир музыки Ханса Циммера!