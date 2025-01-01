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Киноафиша Ханс Циммер. Espressivo Orchestra

Ханс Циммер. Espressivo Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ханс Циммер. Espressivo Orchestra в Санкт-Петербургском Планетарии

С 15 по 17 декабря 2023 года Санкт-Петербургский Планетарий станет местом невероятного музыкального события — выступления Espressivo Orchestra под руководством легендарного композитора Ханса Циммера. Это уникальная возможность для зрителей насладиться живым исполнением шедевров, созданных одним из самых влиятельных композиторов современности.

О спектакле

Ханс Циммер известен своими работами для кино, включая такие культовые фильмы, как «Король Лев», «Гладиатор» и «Начало». Его музыкальный стиль сочетает в себе элементы классической музыки, электронной и рок-музыки, что делает каждое произведение уникальным и запоминающимся.

Что ожидать?

На концерте Espressivo Orchestra зрители смогут услышать лучшие композиции Циммера в аранжировках для оркестра, которые перенесут вас в мир кино и музыки. Эмоциональная насыщенность и высокое качество исполнения гарантируют незабываемые впечатления.

Не пропустите!

Билеты на мероприятие уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, так как количество мест ограничено. Спектакль пройдет в уютной атмосфере Планетария, что добавит еще больше магии к этому музыкальному событию.

Присоединяйтесь к нам на этом уникальном концерте и окунитесь в мир музыки Ханса Циммера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 октября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
20:00 от 2200 ₽

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