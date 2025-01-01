Меню
Ханс Циммер: cаундтреки в сиянии тысячи свечей 2.0
Концерт Ханса Циммера в Симфоническом Исполнении

Вечером зал превратится в магическое пространство, наполненное звуками великих произведений всемирно известного кинокомпозитора Ханса Циммера. Концерт обещает стать настоящим праздником музыки для всех почитателей киноискусства и симфонического звучания.

Музыка из Знаменитых Фильмов

Вы услышите знаменитые мелодии из легендарных кинофильмов: «Интерстеллар», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Темный рыцарь». Каждое произведение, созданное Хансом Циммером, не только пленяет слух, но и вызывает яркие эмоции, переносит зрителя в разные миры.

Уникальная Атмосфера

Концерт будет сопровождаться тысячами мерцающих свечей, создающих непередаваемое ощущение погруженности в чарующий мир любимых картин. Это не просто музыкальное событие — это целый ритуал, который оставит незабываемые впечатления.

Интересные Факты

Ханс Циммер — один из самых влиятельных композиторов современности. Его работы получили множество наград, включая Оскары и Грэмми. Более 150 его музыкальных произведений стали основой для востребованных фильмов, а уникальное сочетание оркестрового звучания и электронных элементов стало его фирменным стилем.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего вечера! Ожидаем вас на концерте, где музыка и свет объединятся в изысканном потоке эмоций!

Расписание

В других городах

Пермь, 10 сентября
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
19:00 от 1200 ₽
Самара, 17 сентября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1200 ₽
Пермь, 16 октября
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
19:00 от 1200 ₽
Самара, 5 ноября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1200 ₽
Уфа, 10 ноября
Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова Уфа, Гоголя, 58
19:00 от 1200 ₽
Челябинск, 2 декабря
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1200 ₽

