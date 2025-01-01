Историческая драма «Хан Муртазали» в Махачкале

Спектакль «Хан Муртазали» по произведению Ц.Камалова в постановке нар. артиста РФ Руслана Хакишева и на. артиста РД Аслана Магомедова представляет собой захватывающее воссоздание исторических событий. Пьеса переносит зрителей в время героических сражений дагестанцев с армиями Надиршаха.

Сюжет и темы

На фоне боевых действий разворачиваются палитры дворцовых интриг и философских споров. Главные персонажи – народные герои Осман, Карат и Щаза – не жалея своих жизней, идут на верную смерть ради защиты Отечества. Артисты театра создают запоминающиеся образы патриотов, наполненные глубиной и многокрасочностью. Каждый герой на сцене вызывает чувство гордости за подвиги своего народа, стремящегося к независимости и свободе.

Музыка и хореография

Композитором спектакля выступает нар. артист РФ Ширвани Чалаев, а хореографические номера ставит заслуженный артист РФ Муса Оздоев. Музыкальное оформление и танцевальные элементы добавляют зрелищности и эмоциональной насыщенности, делая спектакль еще более привлекательным для зрителей.

«Хан Муртазали» – это не просто спектакль, это дань уважения истории и культуре, которая продолжает жить в сердцах людей. Приходите и окунитесь в атмосферу героизма и самопожертвования!