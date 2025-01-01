Меню
Хан Муртазали
Киноафиша Хан Муртазали

Спектакль Хан Муртазали

Постановка
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева 12+
Режиссер Руслан Хакишев, Аслан Магомедов
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Историческая драма «Хан Муртазали» в Махачкале

Спектакль «Хан Муртазали» по произведению Ц.Камалова в постановке нар. артиста РФ Руслана Хакишева и на. артиста РД Аслана Магомедова представляет собой захватывающее воссоздание исторических событий. Пьеса переносит зрителей в время героических сражений дагестанцев с армиями Надиршаха.

Сюжет и темы

На фоне боевых действий разворачиваются палитры дворцовых интриг и философских споров. Главные персонажи – народные герои Осман, Карат и Щаза – не жалея своих жизней, идут на верную смерть ради защиты Отечества. Артисты театра создают запоминающиеся образы патриотов, наполненные глубиной и многокрасочностью. Каждый герой на сцене вызывает чувство гордости за подвиги своего народа, стремящегося к независимости и свободе.

Музыка и хореография

Композитором спектакля выступает нар. артист РФ Ширвани Чалаев, а хореографические номера ставит заслуженный артист РФ Муса Оздоев. Музыкальное оформление и танцевальные элементы добавляют зрелищности и эмоциональной насыщенности, делая спектакль еще более привлекательным для зрителей.

«Хан Муртазали» – это не просто спектакль, это дань уважения истории и культуре, которая продолжает жить в сердцах людей. Приходите и окунитесь в атмосферу героизма и самопожертвования!

Купить билет на спектакль Хан Муртазали

Октябрь
10 октября пятница
18:30
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева Махачкала, Расула Гамзатова, 38
от 400 ₽

