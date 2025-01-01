Ха!Мы! Спецвыпуск. День рождения Собаки

Концерт «Ха!Мы!» в Бродячей собаке

В это воскресенье, 29 октября, в Новосибирске пройдет уникальный концерт «Ха!Мы!», посвященный дню рождения театральной труппы «Собака». Мероприятие состоится в знаменитом клубе «Бродячая собака», который давно стал центром культурной жизни города.

Что ожидать от концерта?

Концерт обещает быть ярким и насыщенным. Участники представят зрителям новые музыкальные номера, а также любимые хиты, которые уже успели полюбиться поклонникам. В программе выступлений — не только музыка, но и театральные элементы, которые сделают вечер по-настоящему незабываемым.

Интересные факты о труппе «Собака»

Труппа была основана в 2010 году и с тех пор успела завоевать множество театральных наград.

«Собака» известна своими необычными постановками, которые сочетают в себе элементы драмы, комедии и музыки.

Клуб «Бродячая собака» стал домом для многих творческих инициатив и гастролей, привлекая внимание зрителей со всего города.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события и отпраздновать день рождения «Собаки» вместе с талантливыми артистами!