Ха!Мы! Спецвыпуск. День рождения Собаки

В это воскресенье, 29 октября, в Новосибирске пройдет уникальный концерт «Ха!Мы!», посвященный дню рождения театральной труппы «Собака». Мероприятие состоится в знаменитом клубе «Бродячая собака», который давно стал центром культурной жизни города.
Концерт обещает быть ярким и насыщенным. Участники представят зрителям новые музыкальные номера, а также любимые хиты, которые уже успели полюбиться поклонникам. В программе выступлений — не только музыка, но и театральные элементы, которые сделают вечер по-настоящему незабываемым.
Не упустите возможность стать частью этого яркого события и отпраздновать день рождения «Собаки» вместе с талантливыми артистами!