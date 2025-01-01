Меню
Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!
Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!

Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Предновогодний вечер с командой «Ха!Мы!»

Вас охватило новогоднее настроение, но где-то оно потерялось среди суеты? Главное — не отчаиваться! 14 декабря в 21:30 на «СмехУёлочках» вас ждет невероятный вечер с командой стеб-арт студии «Ха!Мы!» Кому, как не профессиональным артистам, знать, как вернуть праздничное настроение?

Большой юмористический вечер

Подготовьтесь к одной из самых веселых и долгожданных программ от «Хамов». В программе — новые новогодние номера и миниатюры, а также уже полюбившаяся зрителям классика. Если ваш шеф не устраивает корпоратив, вы можете организовать его сами, посетив программу «Хамов»!

Команда профессионалов

«Ха!Мы!» — это не просто название, это команда артистов, которые имеют опыт работы в новосибирских театрах. В ней собраны как маститые, так и молодые таланты, среди которых:

  • Павел Поляков
  • Никита Сарычев
  • Артем Свиряков
  • Руслан Вяткин
  • Виталий Гудков
  • Артем Находкин
  • Егор Овечкин
  • Сергей Богомолов
  • Николай Симонов
  • Алексей Корнев
  • Илья Музыко
  • Александр Поляков

Эти артисты известны зрителям благодаря своим успешным работам на театральных подмостках Новосибирска. Однако на сцене кабаре-кафе «Бродячая Собака» они предстанут в совершенно новых амплуа.

Забудьте о заботах!

Не упустите возможность насладиться предновогодним вечером, где вы сможете не только отдохнуть, но и зарядиться позитивом. Улыбка на пол лица, сердце нараспашку и долгожданное новогоднее настроение — все это ждет вас на «СмехУёлочках»!

Особое внимание стоит уделить звуку и свету, за которые отвечает Артем Голишев, а продюсером выступает Анастасия Журавлева. Вы с нетерпением ждете новогодних чудес, и это чудо уже на горизонте!

Купить билет на концерт Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!

Декабрь
12 декабря пятница
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
13 декабря суббота
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
14 декабря воскресенье
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
17 декабря среда
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽
18 декабря четверг
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽
20 декабря суббота
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽
21 декабря воскресенье
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽
24 декабря среда
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽
27 декабря суббота
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1200 ₽
28 декабря воскресенье
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽
29 декабря понедельник
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽

В ближайшие дни

