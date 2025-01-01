Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!

Предновогодний вечер с командой «Ха!Мы!»

Вас охватило новогоднее настроение, но где-то оно потерялось среди суеты? Главное — не отчаиваться! 14 декабря в 21:30 на «СмехУёлочках» вас ждет невероятный вечер с командой стеб-арт студии «Ха!Мы!» Кому, как не профессиональным артистам, знать, как вернуть праздничное настроение?

Большой юмористический вечер

Подготовьтесь к одной из самых веселых и долгожданных программ от «Хамов». В программе — новые новогодние номера и миниатюры, а также уже полюбившаяся зрителям классика. Если ваш шеф не устраивает корпоратив, вы можете организовать его сами, посетив программу «Хамов»!

Команда профессионалов

«Ха!Мы!» — это не просто название, это команда артистов, которые имеют опыт работы в новосибирских театрах. В ней собраны как маститые, так и молодые таланты, среди которых:

Павел Поляков

Никита Сарычев

Артем Свиряков

Руслан Вяткин

Виталий Гудков

Артем Находкин

Егор Овечкин

Сергей Богомолов

Николай Симонов

Алексей Корнев

Илья Музыко

Александр Поляков

Эти артисты известны зрителям благодаря своим успешным работам на театральных подмостках Новосибирска. Однако на сцене кабаре-кафе «Бродячая Собака» они предстанут в совершенно новых амплуа.

Забудьте о заботах!

Не упустите возможность насладиться предновогодним вечером, где вы сможете не только отдохнуть, но и зарядиться позитивом. Улыбка на пол лица, сердце нараспашку и долгожданное новогоднее настроение — все это ждет вас на «СмехУёлочках»!

Особое внимание стоит уделить звуку и свету, за которые отвечает Артем Голишев, а продюсером выступает Анастасия Журавлева. Вы с нетерпением ждете новогодних чудес, и это чудо уже на горизонте!