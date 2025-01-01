Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!

Вас охватило новогоднее настроение, но где-то оно потерялось среди суеты? Главное — не отчаиваться! 14 декабря в 21:30 на «СмехУёлочках» вас ждет невероятный вечер с командой стеб-арт студии «Ха!Мы!» Кому, как не профессиональным артистам, знать, как вернуть праздничное настроение?
Подготовьтесь к одной из самых веселых и долгожданных программ от «Хамов». В программе — новые новогодние номера и миниатюры, а также уже полюбившаяся зрителям классика. Если ваш шеф не устраивает корпоратив, вы можете организовать его сами, посетив программу «Хамов»!
«Ха!Мы!» — это не просто название, это команда артистов, которые имеют опыт работы в новосибирских театрах. В ней собраны как маститые, так и молодые таланты, среди которых:
Эти артисты известны зрителям благодаря своим успешным работам на театральных подмостках Новосибирска. Однако на сцене кабаре-кафе «Бродячая Собака» они предстанут в совершенно новых амплуа.
Не упустите возможность насладиться предновогодним вечером, где вы сможете не только отдохнуть, но и зарядиться позитивом. Улыбка на пол лица, сердце нараспашку и долгожданное новогоднее настроение — все это ждет вас на «СмехУёлочках»!
Особое внимание стоит уделить звуку и свету, за которые отвечает Артем Голишев, а продюсером выступает Анастасия Журавлева. Вы с нетерпением ждете новогодних чудес, и это чудо уже на горизонте!