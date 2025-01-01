Меню
Ха!Мы! Рождественское!
Киноафиша Ха!Мы! Рождественское!

Ха!Мы! Рождественское!

18+
Возраст 18+

О концерте

Самое успешное камеди-шоу в Урале

Стеб-арт студия «Ха!Мы!» представляет уникальную программу, которая уже завоевала сердца зрителей Новосибирска. Эта команда профессиональных артистов и ведущих новосибирских театров обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и множество поводов для смеха.

Что такое «Ха!Мы!»?

«Ха!Мы!» — это не просто Comedy-шоу, а настоящая площадка для креативных авторов и исполнителей. В каждом представлении артисты используют живую связь с публикой, что делает каждый вечер уникальным и неповторимым. Они играют со зрителями, реагируют на атмосферу и даже могут включать в спектакль элементы импровизации.

Чем удивит зрителей?

Шоу включает в себя лучшие номера из народного и современного юмора. Забавные пародии, веселые скетчи и интерактивные элементы расположат зрителей к смеху и позитву. Артисты используют богатый арсенал комедийных приемов, что сделает вечер незабываемым.

Интересные факты

  • Студия «Ха!Мы!» была основана группой единомышленников, которые стремятся развивать жанр стеб-арта в России.
  • Каждое шоу включает в себя уникальные номера, которые пишутся специально для определенного выступления.
  • Артисты активно взаимодействуют с залом, приглашая зрителей участвовать в некоторых сценках.

Не упустите возможность стать частью этого яркого и веселого события!

Купить билет на концерт Ха!Мы! Рождественское!

В других городах
Январь
6 января вторник
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1200 ₽
7 января среда
22:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 600 ₽

