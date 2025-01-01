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Ха!Мы! Праздничное!
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Ха!Мы! Праздничное!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стеб-арт студия «Ха!Мы!»: Встречайте новый спектакль!

Стеб-арт студия «Ха!Мы!» — один из самых успешных сибирских проектов, который представляет собой уникальное сочетание театра и юмора. Этот жанр стеб-арт под силу лишь профессиональным артистам, и в новом спектакле студии это будет особенно заметно.

Что такое стеб-арт?

Стеб-арт — это форма театрального искусства, которая использует элементы пародии, иронии и сатиры. Артисты в своих выступлениях не только развлекают зрителей, но и заставляют их задуматься над серьезными вопросами, делая это в легкой и доступной форме.

О спектакле

Новый спектакль «Ха!Мы!» обещает быть ярким и запоминающимся. В нем будут задействованы лучшие актеры студии, которые уже зарекомендовали себя на театральной сцене. Спектакль включает в себя множество неожиданных поворотов и шуток, что делает его идеальным для зрителей, ищущих не только развлечение, но и пищу для ума.

Когда и где?

Не пропустите возможность увидеть спектакль в живую! Дата и место проведения будут объявлены в ближайшее время, следите за обновлениями на официальном сайте студии «Ха!Мы!». Это будет событие, которое не оставит равнодушным никого!

Почему стоит посетить?

Посещение спектакля «Ха!Мы!» — это не только возможность насладиться искусством, но и шанс стать частью увлекательной театральной жизни Сибири. Уникальные идеи, остроумные диалоги и профессиональная игра актеров гарантируют отличное настроение и незабываемые впечатления!

Приходите и убедитесь сами в том, что стеб-арт — это не просто жанр, а настоящее искусство!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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