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Ха!Мы! Открытие сезона
Киноафиша Ха!Мы! Открытие сезона

Ха!Мы! Открытие сезона

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стеб-арт студия «Ха!Мы!» – новый взгляд на юмор в театре

Стеб-арт студия «Ха!Мы!» представляет собой один из самых успешных сибирских проектов в жанре стеб-арт. Этот уникальный стиль исполнения требует от артистов не только профессионализма, но и умения легко и непринужденно играть с темами, которые порой кажутся нелепыми.

Что такое стеб-арт?

Стеб-арт – это жанр, в котором комедия соединяется с иронией, пародией и сатирой. Артисты используют элементы абсурда и гротеска, чтобы высмеять привычные стереотипы и социальные явления. Это направление доступно только настоящим мастерам сцены, которые умеют находить смешное в серьезном и серьезное в смешном.

Почему стоит посетить спектакли «Ха!Мы!»?

Каждое выступление студии – это не только смех, но и глубокий анализ общественных проблем. Артисты «Ха!Мы!» обладают талантом делать зрителя частью своей игры, вовлекая его в интерактивные элементы. Вы можете ожидать неожиданных поворотов сюжета и запоминающихся персонажей.

Интересные факты о студии

  • Студия была основана в 2015 году и с тех пор стала лауреатом нескольких театральных фестивалей.
  • Каждый спектакль «Ха!Мы!» включает в себя элементы импровизации, что делает каждое выступление уникальным.
  • Артисты студии активно используют современные технологии, включая видео-арт и мультимедийные инсталляции.

Куда и когда?

Не упустите возможность посетить новые спектакли «Ха!Мы!» в предстоящем месяце. Следите за анонсами на официальном сайте и в социальных сетях студии, чтобы быть в курсе свежих мероприятий и билетов.

Приходите на спектакли «Ха!Мы!» и погрузитесь в мир стеб-арта, где смех – это ключ к пониманию серьезных вещей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 30 августа
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Наталья Краснова
18+
Юмор
Наталья Краснова
17 декабря в 19:00 КК им. Маяковского
от 2500 ₽
Ха!Мы! Спецвыпуск. День рождения Собаки
18+
Юмор
Ха!Мы! Спецвыпуск. День рождения Собаки
16 августа в 21:30 Бродячая собака
от 1200 ₽
Большой сибирский стендап
18+
Юмор
Большой сибирский стендап
14 ноября в 20:00 ДК им. Октябрьской революции
от 800 ₽
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