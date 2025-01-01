Ха!Мы! Новый год! Премьера!!!

Новые новогодние номера от стеб-арт студии «Ха!Мы!»

Стеб-арт студия «Ха!Мы!» — один из самых ярких и успешных сибирских проектов в жанре стеб-арт. Этот стиль доступен только опытным артистам, и в команде с дерзким названием «Ха!Мы!» действительно собраны настоящие профессионалы. В её составе как маститые, так и молодые актёры Новосибирских театров: Павел Поляков, Никита Сарычев, Артем Свиряков, Руслан Вяткин, Виталий Гудков, Артем Находкин, Егор Овечкин, Георгий Ефимов, Сергей Богомолов, Николай Симонов, Алексей Корнев, Илья Музыко и Александр Поляков.

Неожиданные образы

Эти имена хорошо знакомы зрителям благодаря их серьезным и успешным работам в новосибирских театрах. Однако на сцене кабаре-кафе «Бродячая Собака» они предстанут в совершенно неожиданном свете. Креативный подход и юмористические миниатюры обещают стать настоящим подарком для зрителей.

Техническое сопровождение

Техническое оформление представления обеспечит Артём Голишев, а продюсером проектов выступит Анастасия Журавлёва. Сочетание профессионализма исполнителей и качественной реализации создаст уникальную атмосферу праздника.

Приходите наслаждаться искусством стеб-арта и новогодним настроением!