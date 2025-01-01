Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ха!Мы! Новый год! Премьера!!!
Киноафиша Ха!Мы! Новый год! Премьера!!!

Ха!Мы! Новый год! Премьера!!!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новые новогодние номера от стеб-арт студии «Ха!Мы!»

Стеб-арт студия «Ха!Мы!» — один из самых ярких и успешных сибирских проектов в жанре стеб-арт. Этот стиль доступен только опытным артистам, и в команде с дерзким названием «Ха!Мы!» действительно собраны настоящие профессионалы. В её составе как маститые, так и молодые актёры Новосибирских театров: Павел Поляков, Никита Сарычев, Артем Свиряков, Руслан Вяткин, Виталий Гудков, Артем Находкин, Егор Овечкин, Георгий Ефимов, Сергей Богомолов, Николай Симонов, Алексей Корнев, Илья Музыко и Александр Поляков.

Неожиданные образы

Эти имена хорошо знакомы зрителям благодаря их серьезным и успешным работам в новосибирских театрах. Однако на сцене кабаре-кафе «Бродячая Собака» они предстанут в совершенно неожиданном свете. Креативный подход и юмористические миниатюры обещают стать настоящим подарком для зрителей.

Техническое сопровождение

Техническое оформление представления обеспечит Артём Голишев, а продюсером проектов выступит Анастасия Журавлёва. Сочетание профессионализма исполнителей и качественной реализации создаст уникальную атмосферу праздника.

Приходите наслаждаться искусством стеб-арта и новогодним настроением!

Купить билет на концерт Ха!Мы! Новый год! Премьера!!!

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
30 декабря вторник
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Rock Privet
16+
Рок
Rock Privet
16 ноября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2500 ₽
Большой симфонический концерт НОВАТа
6+
Классическая музыка
Большой симфонический концерт НОВАТа
24 октября в 19:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
7 декабря в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 790 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше