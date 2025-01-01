«Ха! Мы! Межсезонье» – Смешной концерт в «Бродячей собаке»

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора и веселья! Концерт «Ха! Мы! Межсезонье» пройдет в творческом пространстве «Бродячая собака» в Новосибирске. Это уникальное мероприятие обещает стать настоящим праздником смеха для всех любителей театра и живого выступления.

Что вас ждет на концерте?

В программе – яркие выступления талантливых комиков, которые поднимут настроение даже в самые хмурые дни. «Ха! Мы! Межсезонье» представляет собой сочетание различных форматов: стендап, импровизация и музыкальные номера. Участники шоу – это опытные артисты, которые не раз покоряли зрителей своими остроумными шутками и обаянием.

Где и когда?

Концерт состоится в уютном пространстве «Бродячая собака», расположенном в центре Новосибирска. Точная дата и время выступления будут объявлены дополнительно, следите за обновлениями на официальном сайте театра и в социальных сетях.

Зачем стоит прийти?

Если вы хотите провести вечер в компании хорошего настроения и зарядиться позитивом, не упустите шанс посетить этот концерт. Это отличная возможность отдохнуть от повседневной рутины и насладиться искрометным юмором в исполнении профессионалов.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте «Бродячей собаки» или в кассе театра. Не забудьте позаботиться о своих местах заранее, так как этот концерт обещает собрать полный зал!

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события. Ждем вас на «Ха! Мы! Межсезонье»!