Ха!Мы! Лучшее!! Новогоднее!

Стеб-арт студия «Ха!Мы!» – один из самых ярких и успешных проектов в Сибири. Этот жанр, доступный лишь профессиональным артистам, обретает новую жизнь на сцене кабаре кафе «Бродячая Собака» в Новосибирске. Здесь зрители увидят известных актеров, которые представят свои таланты в неожиданных амплуа.
В команде «ХА!МЫ!» собраны маститые и молодые актеры, чьи имена знакомы зрителям по успешным спектаклям новосибирских театров. В их числе:
Каждый из этих артистов обладает уникальным стилем и опытом, что делает выступление еще более захватывающим.
За свет и звук отвечает талантливый Артем Голишев, который создаст незабываемую атмосферу на сцене. Продюсером проекта выступает Анастасия Журавлева, обеспечивающая высокий уровень организации и исполнения.
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль в «Бродячей Собаке». Погрузитесь в мир стеб-арта и наслаждайтесь игрой профессионалов!