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Ха!Мы! Лучшее!! Новогоднее!
Киноафиша Ха!Мы! Лучшее!! Новогоднее!

Ха!Мы! Лучшее!! Новогоднее!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стеб-арт на сцене: «ХА!МЫ!» в Бродячей Собаке

Стеб-арт студия «Ха!Мы!» – один из самых ярких и успешных проектов в Сибири. Этот жанр, доступный лишь профессиональным артистам, обретает новую жизнь на сцене кабаре кафе «Бродячая Собака» в Новосибирске. Здесь зрители увидят известных актеров, которые представят свои таланты в неожиданных амплуа.

Кто на сцене?

В команде «ХА!МЫ!» собраны маститые и молодые актеры, чьи имена знакомы зрителям по успешным спектаклям новосибирских театров. В их числе:

  • Павел Поляков
  • Никита Сарычев
  • Артем Свиряков
  • Руслан Вяткин
  • Виталий Гудков
  • Артем Находкин
  • Егор Овечкин
  • Сергей Богомолов
  • Алексей Корнев
  • Антон Войналович
  • Александр Поляков
  • Илья Музыко
  • Виктор Жлудов
  • Николай Симонов

Каждый из этих артистов обладает уникальным стилем и опытом, что делает выступление еще более захватывающим.

Технические детали

За свет и звук отвечает талантливый Артем Голишев, который создаст незабываемую атмосферу на сцене. Продюсером проекта выступает Анастасия Журавлева, обеспечивающая высокий уровень организации и исполнения.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль в «Бродячей Собаке». Погрузитесь в мир стеб-арта и наслаждайтесь игрой профессионалов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 5 декабря
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
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Новосибирск, 6 декабря
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
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