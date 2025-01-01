Ха!Мы! Лучшее!! Новогоднее!

Стеб-арт на сцене: «ХА!МЫ!» в Бродячей Собаке

Стеб-арт студия «Ха!Мы!» – один из самых ярких и успешных проектов в Сибири. Этот жанр, доступный лишь профессиональным артистам, обретает новую жизнь на сцене кабаре кафе «Бродячая Собака» в Новосибирске. Здесь зрители увидят известных актеров, которые представят свои таланты в неожиданных амплуа.

Кто на сцене?

В команде «ХА!МЫ!» собраны маститые и молодые актеры, чьи имена знакомы зрителям по успешным спектаклям новосибирских театров. В их числе:

Павел Поляков

Никита Сарычев

Артем Свиряков

Руслан Вяткин

Виталий Гудков

Артем Находкин

Егор Овечкин

Сергей Богомолов

Алексей Корнев

Антон Войналович

Александр Поляков

Илья Музыко

Виктор Жлудов

Николай Симонов

Каждый из этих артистов обладает уникальным стилем и опытом, что делает выступление еще более захватывающим.

Технические детали

За свет и звук отвечает талантливый Артем Голишев, который создаст незабываемую атмосферу на сцене. Продюсером проекта выступает Анастасия Журавлева, обеспечивающая высокий уровень организации и исполнения.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль в «Бродячей Собаке». Погрузитесь в мир стеб-арта и наслаждайтесь игрой профессионалов!