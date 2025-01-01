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Ха!Мы! Лото
Киноафиша Ха!Мы! Лото

Ха!Мы! Лото

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Ха!Мы! Лото» — Юмористический концерт в «Бродячей собаке»

Не пропустите уникальную возможность посетить концерт «Ха!Мы! Лото», который пройдет в уютном театре «Бродячая собака» в Новосибирске. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей юмора и веселого времяпрепровождения!

Что такое «Ха!Мы! Лото»?

«Ха!Мы! Лото» — это не просто концерт, а интерактивное шоу, где зрители становятся активными участниками. Вас ждут оригинальные шутки, увлекательные конкурсы и много смеха! Участники смогут не только насладиться выступлением профессиональных комиков, но и попробовать свои силы в играх и викторинах.

Интересные факты о «Бродячей собаке»

Театр «Бродячая собака» известен своим нестандартным подходом к театральным выступлениям. Здесь регулярно проводятся как театрализованные представления, так и юмористические шоу, что делает его излюбленным местом для жителей и гостей Новосибирска.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе. Стоимость варьируется в зависимости от выбранного места. Не упустите шанс насладиться атмосферой юмора и позитива!

Приходите на «Ха!Мы! Лото» и подготовьтесь к вечеру, полному смеха и радости!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 2 августа
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
21:30 от 400 ₽

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