«Ха!Мы! Лото» — Юмористический концерт в «Бродячей собаке»

Не пропустите уникальную возможность посетить концерт «Ха!Мы! Лото», который пройдет в уютном театре «Бродячая собака» в Новосибирске. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей юмора и веселого времяпрепровождения!

Что такое «Ха!Мы! Лото»?

«Ха!Мы! Лото» — это не просто концерт, а интерактивное шоу, где зрители становятся активными участниками. Вас ждут оригинальные шутки, увлекательные конкурсы и много смеха! Участники смогут не только насладиться выступлением профессиональных комиков, но и попробовать свои силы в играх и викторинах.

Интересные факты о «Бродячей собаке»

Театр «Бродячая собака» известен своим нестандартным подходом к театральным выступлениям. Здесь регулярно проводятся как театрализованные представления, так и юмористические шоу, что делает его излюбленным местом для жителей и гостей Новосибирска.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе. Стоимость варьируется в зависимости от выбранного места. Не упустите шанс насладиться атмосферой юмора и позитива!

Приходите на «Ха!Мы! Лото» и подготовьтесь к вечеру, полному смеха и радости!