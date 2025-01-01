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Ха!Мы! Импровизация
Киноафиша Ха!Мы! Импровизация

Ха!Мы! Импровизация

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Забавный стеб-арт от студии «Ха!Мы!» в Новосибирске

Стеб-арт студия «Ха!Мы!» – это один из самых ярких и успешных проектов в жанре стеб-арт в Сибири. Этот уникальный стиль требует от артистов не только мастерства, но и умения ловко играть с иронией и юмором, что делает каждое выступление по-настоящему незабываемым.

Что такое стеб-арт?

Стеб-арт – это жанр, который сочетает в себе элементы сатиры, пародии и абсурдного театра. Он поднимает актуальные темы и проблемы современности, обыгрывая их в комическом ключе. Артисты, работающие в этом направлении, становятся настоящими мастерами словесного и визуального юмора.

Профессионализм на сцене

В студии «Ха!Мы!» работают только профессиональные артисты, которые умеют не только шутить, но и глубоко понимать человеческую природу. Их выступления – это не просто развлечение, а настоящее искусство, способное заставить зрителей задуматься над важными вопросами жизни.

Не пропустите!

Приглашаем всех любителей театра и хорошего юмора на спектакли студии «Ха!Мы!». Вы сможете насладиться остроумными шутками и яркими сценами, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных зрителей. Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым вечерам!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 9 августа
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
21:30 от 900 ₽

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