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HammAli. Первый сольный концерт
Билеты от 2000₽
Киноафиша HammAli. Первый сольный концерт

HammAli. Первый сольный концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

HammAli: Первый сольный концерт

Приглашаем вас на незабываемый сольный концерт популярного исполнителя HammAli! Этот вечер станет настоящим музыкальным праздником, где вы сможете спеть вместе с артистом его любимые хиты.

Презентация нового альбома

На концерте состоится долгожданная презентация нового альбома «Пора взрослеть». Этот сольный альбом стал настоящим отражением внутреннего мира исполнителя и выполнен в жанре поп-рок. Вы сможете услышать не только знакомые мелодии, но и новые треки, которые уже успели завоевать сердца поклонников.

Что еще вас ждет

Концерт обещает быть ярким и эмоциональным, с зажигательными выступлениями и интересными визуальными эффектами. HammAli всегда славился своей энергией на сцене, поэтому не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Информация для зрителей

Не забудьте запастись хорошим настроением и, возможно, любимым напитком! Концерт пройдет в уютной атмосфере, где каждый сможет насладиться живой музыкой и познакомиться с творчеством HammAli поближе.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
19:00 от 2000 ₽

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