Halloween
Киноафиша Halloween

Halloween

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Хеллоуин с GRANI MUSIC в Люмьер-Холл

О, этот таинственный и устрашающий праздник — Хеллоуин! Музыкальный проект GRANI MUSIC приглашает вас в арт-пространство Люмьер-Холл на уникальную и мистическую программу, посвященную дню всех Святых.

Погружение в музыкальные миры

Зрителей ожидает увлекательное путешествие по музыкальным мирам кинематографа и видеоигр. Вы сможете полетать на метле вместе с Гарри Поттером, стать бесстрашным ловцом призраков с Охотниками за привидениями, а также насладиться темами из классических фильмов, таких как «Сияние» и «Семейка Аддамс».

Волнительные сюрпризы

Программа включает в себя не только знакомые мелодии, но и множество внезапных сюрпризов, которые добавят атмосферы и загадки празднику. Готовы ли вы отправиться в это музыкальное приключение, где существует вопрос: «Сладость или гадость?»

Не пропустите возможность насладиться атмосферой Хеллоуина в уникальной интерпретации от GRANI MUSIC!

31 октября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
21:00 от 1100 ₽

Фотографии

Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween

