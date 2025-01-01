Меню
Halloween
Билеты от 1100₽
Киноафиша Halloween

Halloween

16+
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир Хеллоуина

О, этот таинственный и устрашающий праздник — Хеллоуин! Ко Дню всех Святых музыкальный проект GRANI MUSIC представит одну из своих самых уникальных и мистических программ в арт-пространстве Люмьер-Холл.

Музыка, которая оживляет легенды

Программа состоит из известных произведений на хеллоуинскую тематику. Зрители смогут отправиться в захватывающее музыкальное путешествие по кинематографическим мирам и видеоиграм. Вы услышите знакомые мелодии, которые погружают в атмосферу праздника.

Что вас ждет на выступлении?

С помощью искусства музыки участники программы полетят на метле вместе с Гарри Поттером, бесстрашно будут ловить призраков с Охотниками за привидениями, а также услышат запоминающиеся темы из фильмов Сияние и Семейка Аддамс. Кроме того, зрителей ожидают парочка неожиданных сюрпризов!

Сладость или гадость?

Программа обещает стать не только музыкальным, но и визуальным наслаждением, полным загадок и таинств. Не упустите возможность стать частью этого удивительного праздника!

Расписание

30 октября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
21:00 от 1100 ₽
31 октября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
21:00 от 1100 ₽

