Halloween. В гостях у Горшка и Князя

Хеллоуинская ночь с Горшком и Князем

В этот особенный вечер, когда вся нечисть выходит на волю, мы приглашаем вас погрузиться в волшебный мир сказочной истории о Горшке и Князе. Присоединяйтесь к нам и насладитесь 2 часами незабываемых хитов от проекта Rock Band.

Музыкальное путешествие

Спектакль обещает стать ярким событием для всех любителей театра и музыки. Вы услышите лучшие композиции, которые оживят знакомые сказочные персонажи и позволят вам заново открыть их истории.

Afterparty с DJ Lyubeznov

После спектакля вас ждет незабываемая afterparty с DJ Lyubeznov. Готовьтесь танцевать и наслаждаться атмосферой праздника до самого утра!

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера! Зрители всех возрастов найдут для себя что-то особенное в этой уникальной постановке.