Halloween. В гостях у Горшка и Князя
Киноафиша Halloween. В гостях у Горшка и Князя

Halloween. В гостях у Горшка и Князя

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Хеллоуинская ночь с Горшком и Князем

В этот особенный вечер, когда вся нечисть выходит на волю, мы приглашаем вас погрузиться в волшебный мир сказочной истории о Горшке и Князе. Присоединяйтесь к нам и насладитесь 2 часами незабываемых хитов от проекта Rock Band.

Музыкальное путешествие

Спектакль обещает стать ярким событием для всех любителей театра и музыки. Вы услышите лучшие композиции, которые оживят знакомые сказочные персонажи и позволят вам заново открыть их истории.

Afterparty с DJ Lyubeznov

После спектакля вас ждет незабываемая afterparty с DJ Lyubeznov. Готовьтесь танцевать и наслаждаться атмосферой праздника до самого утра!

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера! Зрители всех возрастов найдут для себя что-то особенное в этой уникальной постановке.

В других городах
Ноябрь
1 ноября суббота
23:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 500 ₽

