Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Halloween c Планетарием 1
Киноафиша Halloween c Планетарием 1

Halloween c Планетарием 1

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Хэллоуин в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на завораживающий вечер, где классика встречается с мистикой! В канун Хеллоуина фортепиано оживёт в пугающе красивых мелодиях: от туманных вальсов и мрачных прелюдий до кинематографических композиций в духе Тима Бёртона и хоррор-саундтреков.

О музыканте

Александр Кондауров — резидент Планетария-1 и концертмейстер народной кафедры ННГК имени Глинки. Он известен не только как пианист, но и как талантливый композитор и аранжировщик. Среди его работ — участие в создании музыкально-поэтического спектакля «Творение» (режиссер А. Пинскер-Козинец, Нижний Новгород, 2023) и разработка перформанс-сюиты «Интерстелар». Также он выступает в спектаклях «Центра Театрального Мастерства», таких как моноспектакль «Бешеная Балерина» и вокально-драматический спектакль «Вертинский» (режиссер Константин Кибардин).

Награды и достижения

Александр — лауреат Всероссийских и международных конкурсов, включая Музыкальный Владивосток и конкурс имени Соболевского. Его достижения и творческий путь вдохновляют и притягивают внимание зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события, где музыкальные грани классики и мистики создадут уникальную атмосферу волшебства!

Купить билет на концерт Halloween c Планетарием 1

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
30 октября четверг
20:30
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Pizza. Большой сольный концерт. 15 лет группе
6+
Поп Рок
Pizza. Большой сольный концерт. 15 лет группе
14 октября в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 3300 ₽
Наталья Краснова
18+
Юмор
Наталья Краснова
1 ноября в 19:00 ДК ГАЗ
от 2500 ₽
Импровизация в Импров клубе
18+
Юмор
Импровизация в Импров клубе
1 ноября в 17:00 Improv Club
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше