Halloween c Планетарием 1

Хэллоуин в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на завораживающий вечер, где классика встречается с мистикой! В канун Хеллоуина фортепиано оживёт в пугающе красивых мелодиях: от туманных вальсов и мрачных прелюдий до кинематографических композиций в духе Тима Бёртона и хоррор-саундтреков.

О музыканте

Александр Кондауров — резидент Планетария-1 и концертмейстер народной кафедры ННГК имени Глинки. Он известен не только как пианист, но и как талантливый композитор и аранжировщик. Среди его работ — участие в создании музыкально-поэтического спектакля «Творение» (режиссер А. Пинскер-Козинец, Нижний Новгород, 2023) и разработка перформанс-сюиты «Интерстелар». Также он выступает в спектаклях «Центра Театрального Мастерства», таких как моноспектакль «Бешеная Балерина» и вокально-драматический спектакль «Вертинский» (режиссер Константин Кибардин).

Награды и достижения

Александр — лауреат Всероссийских и международных конкурсов, включая Музыкальный Владивосток и конкурс имени Соболевского. Его достижения и творческий путь вдохновляют и притягивают внимание зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события, где музыкальные грани классики и мистики создадут уникальную атмосферу волшебства!