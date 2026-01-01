«Халиф аист» - волшебство для детей в Лакском музыкально-драматическом театре им. Капиева

Приглашаем юных зрителей и их родителей на увлекательный детский спектакль «Халиф аист», который пройдет в Лакском музыкально-драматическом театре имени Капиева. Этот яркий и сказочный спектакль обещает погрузить детей в мир волшебства и приключений.

«Халиф аист» — это постановка, основанная на сказках восточной культуры. Здесь переплетаются удивительные истории о дружбе, храбрости и смелости. Спектакль создан для того, чтобы не только развлечь детей, но и привить им важные нравственные уроки.

Приходите всей семьей и погружайтесь в мир театра вместе с «Халифом аистом»!