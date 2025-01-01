Спектакль Бураяд театра об исторических событиях в Монголии

Буряад театр представляет новый спектакль, посвященный 85-летию боев на Халхин Голе — важному событию в истории, которое произошло весной и осенью 1939 года на территории Монголии, недалеко от границы с Маньчжурией. Этот конфликт, известный как необъявленная война, стал значимой вехой в отношениях между СССР и Японской империей.

Историческая основа спектакля

Пьеса «Тангариг. Белая дорога Чимэдцэрэн» написана Геннадием Башкуевым специально для Буряад театра. Основой для сценария послужили исторические документы и воспоминания участников боевых действий. Это дает зрителям возможность глубже понять контекст и значимость событий, происходивших на Халхин Голе.

Встреча с ветераном

Важным элементом подготовки к спектаклю стала творческая экспедиция театра в Монголию осенью 2023 года. По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, команда театра встретилась с единственным оставшимся в живых свидетелем тех событий — Цэрэнгийн Чимэдцэрэн, этнической буряткой из Дорнода. Ее воспоминания стали ценным источником информации для создания спектакля.

Язык спектакля и премия

Спектакль идет на бурятском языке с синхронным переводом на русский, что позволяет широкой аудитории насладиться этой исторической драмой. «Тангариг. Белая дорога Чимэдцэрэн» уже стал номинантом престижной Премии «Золотая Маска», что подчеркивает его высокое качество и значимость в театральной среде.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает искусство и историю, и погрузиться в атмосферу, где прошлое встречается с настоящим.