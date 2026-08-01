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Half Dub Theory
Киноафиша Half Dub Theory

Half Dub Theory

6+
Возраст 6+

О концерте

Акустический концерт Half Dub Theory на корабле в Санкт-Петербурге

Готовьтесь к уникальному музыкальному событию! Аккустический концерт группы Half Dub Theory пройдет на борту теплохода в рамках фестиваля «Инди на воде». Мероприятие организовано Nevatrip совместно с Димой Артемьевым и Вовой Сидоровым.

О группе

«Half Dub Theory» — это петербургский электронный коллектив, имеющий своеобразный стиль, который смело сочетает даб, соул и джангл. Группа была основана в 2006 году и быстро завоевала известность как один из ярких представителей российского трип-хопа. Вокалистка Марина Скалозуб, гитарист Макс Куббе и электронщик Андрей Большаков создают мелодии, которые создают атмосферу, напоминающую звучание бристольской музыкальной сцены.

Достижения и возвращение

За два десятилетия своей деятельности группа успела выступить на крупнейших фестивалях, таких как Stereoleto, и делила сцену с мировыми звездами, включая Massive Attack и Lamb. В 2026 году «Half Dub Theory» вновь стала активной, выпустив свою полную дискографию на стриминговых платформах и новый альбом «Promises». Возвращение коллектива было отмечено эксклюзивным концертом в петербургском клубе «Мачты», где они подтвердили актуальность своего глубокого звука.

Концертные детали

Теплоходная прогулка начнется с Университетской набережной и будет двигаться в сторону Дворцового моста. Судно пройдет по Малой Неве до Вантового моста и сделает остановку перед Финским заливом, откуда открывается панорама Лахта Центра и Газпром Арены. После этого судно развернется и вернется на парадную Неву, проходя мимо Петропавловской крепости, и доберется до Литейного моста.

Не упустите возможность насладиться качественной музыкой и красотой Санкт-Петербурга в этот незабываемый вечер!

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В других городах
Август
14 августа пятница
20:00
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 2300 ₽

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