Хадн дадн. Концерт на корабле

Летний концерт группы Хадн дадн на речном теплоходе

10 августа на Северном речном вокзале состоится уникальное событие — речной летний концерт группы Хадн дадн. Этот московский коллектив, основанный в 2016 году, приглашает всех желающих на незабываемое музыкальное путешествие по воде!

Музыкальный стиль и особенности

Хадн дадн сочетает фольклорные мотивы с элементами синти-попа. Участники группы называют свой стиль «ляоакын», что объединяет в себе этнические мелодии и глубокие личные переживания. Это уникальное звучание обещает создать атмосферу уюта и волшебства во время концерта.

Концерт на теплоходе

Для этого мероприятия специально подготовлен огромный теплоход, который отправится в заплыв, наполненный музыкой, играми и приключениями. Зрителей ждут знакомые песни и совершенно новые произведения группы. Не забудьте надеть шляпки и лучшие теплоходные наряды — вечер обещает быть незабываемым!

Важная информация

Обратите внимание, что количество мест на теплоходе строго ограничено из-за его вместимости. Рекомендуем не откладывать покупку билетов, чтобы не остаться на берегу!

Посадка: 19:00

Отправление: 19:30

Место старта: Северный речной вокзал, причал N1.