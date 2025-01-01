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Хадн дадн. Концерт на корабле
Билеты от 2500₽
Киноафиша Хадн дадн. Концерт на корабле

Хадн дадн. Концерт на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Летний концерт группы Хадн дадн на речном теплоходе

10 августа на Северном речном вокзале состоится уникальное событие — речной летний концерт группы Хадн дадн. Этот московский коллектив, основанный в 2016 году, приглашает всех желающих на незабываемое музыкальное путешествие по воде!

Музыкальный стиль и особенности

Хадн дадн сочетает фольклорные мотивы с элементами синти-попа. Участники группы называют свой стиль «ляоакын», что объединяет в себе этнические мелодии и глубокие личные переживания. Это уникальное звучание обещает создать атмосферу уюта и волшебства во время концерта.

Концерт на теплоходе

Для этого мероприятия специально подготовлен огромный теплоход, который отправится в заплыв, наполненный музыкой, играми и приключениями. Зрителей ждут знакомые песни и совершенно новые произведения группы. Не забудьте надеть шляпки и лучшие теплоходные наряды — вечер обещает быть незабываемым!

Важная информация

Обратите внимание, что количество мест на теплоходе строго ограничено из-за его вместимости. Рекомендуем не откладывать покупку билетов, чтобы не остаться на берегу!

Посадка: 19:00
Отправление: 19:30
Место старта: Северный речной вокзал, причал N1.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Хадн дадн. Концерт на корабле

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