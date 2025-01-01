Хадн дадн. Концерт на корабле

10 августа на Северном речном вокзале состоится уникальное событие — речной летний концерт группы Хадн дадн. Этот московский коллектив, основанный в 2016 году, приглашает всех желающих на незабываемое музыкальное путешествие по воде!
Хадн дадн сочетает фольклорные мотивы с элементами синти-попа. Участники группы называют свой стиль «ляоакын», что объединяет в себе этнические мелодии и глубокие личные переживания. Это уникальное звучание обещает создать атмосферу уюта и волшебства во время концерта.
Для этого мероприятия специально подготовлен огромный теплоход, который отправится в заплыв, наполненный музыкой, играми и приключениями. Зрителей ждут знакомые песни и совершенно новые произведения группы. Не забудьте надеть шляпки и лучшие теплоходные наряды — вечер обещает быть незабываемым!
Обратите внимание, что количество мест на теплоходе строго ограничено из-за его вместимости. Рекомендуем не откладывать покупку билетов, чтобы не остаться на берегу!
Посадка: 19:00
Отправление: 19:30
Место старта: Северный речной вокзал, причал N1.